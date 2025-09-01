Düğünde davetliler şoke oldu! Damada 250 bin liralık Hint horozu hediye edildi

Alaattin ile Gülay Karakullukçu çiftinin düğününde ilginç anlar yaşandı.

Damadın arkadaşlarından Burhan İnan, düğün salonunun pistine bir çantayla giriş yaptı. Açılan çantanın içinden Hint horozu çıkarken, kendisine takı olarak hediye edilen horozu gören damat ve düğüne gelenler şaşkınlık yaşadı.

HOROZUN DEĞERİ 250 BİN TL

‘Çilli' adlı horozu yetiştiren Burhan İnan, "Yakın arkadaşım olan damada dostluğumuzun simgesi olarak kümesimizin en kıymetlisi olan Hint horozunu hediye ettim" ifadelerini kullandı. İnan, horozun fiyatının 250 bin TL olduğunu söyledi.

Damat Alaattin Karakullukçu ise "Burhan abimiz en gözde horozunu bana hediye etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.