Esenyurt'taki büyük dönüşümü kayyım anlattı: Rant bitti, kaynak vatandaşa akıyor

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, kayyım olarak atandığı Esenyurt’ta bir yılda hangi hizmetlere imza attıklarını anlattı. Nene Hatun Kültür Merkezinde düzenlenen sunumda Aksoy, gıda ve çöp toplama hizmetleri üzerinden akan rant kanallarını kapattıklarını söyledi.

Aksoy, özetle şunları anlattı:

Esenyurt 1 milyon nüfusuyla İstanbul’un en büyük ilçesi. 240 bin gençle geleceğin sigortası. Türkiye sanayisinin yüzde 7’sini üreten emekçi bir kent.

KENDİ FİLOMUZU KURDUK

Göreve başladığımızda bütçenin yüzde 25’i temizlik hizmetlerine gidiyordu. Araç kiralama devrini bitirdik. 85 araçla kendi filomuzu kurduk. Araçların ön ve arkalarına kamera koyduk. Anlık olarak hizmetin işleyişini takip ediyoruz.

YİYİP İÇİP BORÇ BIRAKTILAR

Sosyal yardımları iki katına çıkardık. Yemek işine milyonlar harcanıyordu. Belediyenin 160 milyon lira gıda borcu vardı. Taziye evlerine gitti dediler. Kontrolsüzce yemek şirketlerine faturalar kesilmiş. Kendi aşevimizi kurduk. 250 olan kapasiteyi 10 bine çıkardık. Gıda için bütçede 400 milyon lira ayrılmış, aşevi sayesinde 300 milyon lirasını iade ettik. Belediye kuruluşlarının ihtiyacı olan yemekleri de buradan veriyoruz.

Firma ve müteahhitlere 1 milyar 760 milyon lira tutarındaki borcu, 1 milyar 290 milyon liraya düşürdük. Borcu 470 milyon lira azalttık. Önce işçinin, emekçinin parasını ödedik. Teknolojik altyapı taşradaki bir belediye gibiydi. Dijital arşiv sistemine geçtik. Hesap verilebilir bir sistem kurduk. Belediyenin kira aldığı 450 yer vardı. Kiraların kime gittiği belli değildi, kayıt altına aldık. Rantçı değil halklı adımlar attık.

İlgili Haber Gayrimenkulde aslan payı İstanbul’un! İşte en çok konut satılan ilçeler ve fiyatları

OTOPARKLAR KİLİTLENMİŞTİ

Otoparklar kilitlenmişti, açtık. Birini kapalı pazar yaptık. Kıraç’taki termal ve kür tedavi merkezi yıllardır kapalıydı, açtık. Çocuk parkının içine okey ve nargile salonu kurulmuştu, kaldırdık. İki yıldır bitmeyen emekli evini bitirdik. Halkın cüzi paralarla hizmet aldığı kafeler, tesisler açtık. 25 merkezde, 145 branşta 140 bin kadına mesleki eğitim veriyoruz. Beş bin öğrencimizi sınava hazırladık. Sekiz aile sağlığı merkezi yapımı için Sağlık Bakanlığına arazi tahsisi yaptık.

SİTELER KÜLTÜR MERKEZİ

Esenyurt’ta 400 bin kişi sitelerde oturuyor. Sitelere eğitmenler gönderip kurslar açtık. Apartmanların sığınakları birer sanat ve spor merkezine dönüştü. Sıkışık mahallelerde boşluk alanlara çöp yığını doluyordu. Buraları nefes alınacak yerler hâline getirdik. 11 parkı yeniledik. 30 parkı izlenebilir, güvenilir hâle getirdik.

ENGELLİLERE SARAY YAPTIK

İlçemizde 10 binin üzerinde engelli var. Onlar için 3.500 metrekarelik alana engelliler sarayı kuruyoruz. Beş lisenin bulunduğu eğitim kampüsünün 160 milyon lira borcu bulunuyordu. 1,5 milyar lira da harcamamız gerekiyordu. MEB’e devrettik borçtan kurtulduk. Kaymakamlık binasını yeniden yapacağız. Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü binası için yer tahsis ettik. Dört yeni polis merkez amirliği inşası sürüyor. Adliye binamızı da yapacağız.

İBB'NİN RİSK ALANI OYUNU

Başkan Can Aksoy, Gökevler Mahallesi’nde İBB tarafından jeolojik yapısı inşaata uygun olmadığı belirtilerek yeşil alana dönüştürülen 49 dönümlük araziye hastane yapacaklarını söyledi. Yeşil alan planının altında ileride imara açma düşüncesinin yattığına vurgu yapan Aksoy, “Araziye 500 yataklı Kadın ve Çocuk Hastanesi inşa edilecek. Esenyurt’ta diş hastanesi yok. 2013’ten beri yapılmayan Ağız ve Diş Hastanesi için 2026’da ihaleye çıkılacak” dedi.