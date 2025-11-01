Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Şener Şen öldü" iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Beklenen açıklama geldi

“Şener Şen öldü” iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Beklenen açıklama geldi

- Güncelleme:
“Şener Şen öldü” iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Beklenen açıklama geldi
Magazin Haberleri

Oyuncu Şener Şen, sosyal medyada hakkında yayılan “öldü” iddialarına sert tepki gösterdi. Son günlerde hesaplarda ünlü ismin vefat ettiğine dair asılsız paylaşımlar yapılınca “Şener Şen öldü” iddiaları hızla yayıldı.

Süt Kardeşler, Şaban Oğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi filmlerdeki rolüyle hafızalara kazınan 84 yaşındaki Şen, bu kez sosyal medyada dolaşan yalan haberlerle yeniden gündeme geldi. Kısa sürede yayılan bu söylentiler, sevenlerini endişelendirdi.

“Şener Şen öldü” iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Beklenen açıklama geldi - 1. Resim

“İKİ DEFA ÖLMÜŞTÜM, BU ÜÇÜNCÜ”

Bir etkinliğe katılan Şener Şen, kendisine yöneltilen sorular üzerine iddialara hem esprili hem de sitem dolu bir cevap verdi. Şen, “Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı? Daha önce iki defa ölmüştüm, bu üçüncü oldu galiba” ifadelerini kullandı.

“Şener Şen öldü” iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Beklenen açıklama geldi - 2. Resim

ALZHEIMER İDDİASI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Türk sineması ve tiyatro oyuncusu Şen’in geçtiğimiz aylarda da Alzheimer hastalığına yakalandığı ve bu nedenle oyunculuğu bıraktığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak ünlü ismin yakın çevresi ve menajeri, söz konusu söylentileri kesin bir dille yalanlamıştı.

“Şener Şen öldü” iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Beklenen açıklama geldi - 3. Resim

Yapılan açıklamada, “Şener Bey’in sağlığı gayet iyi durumda. Yeni sezon için birçok yapım şirketiyle görüşmelerini sürdürüyor ve senaryolar üzerinde değerlendirmelerde bulunuyor” ifadelerine yer verilmişti.

