“Şener Şen öldü” iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Beklenen açıklama geldi

Süt Kardeşler, Şaban Oğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi filmlerdeki rolüyle hafızalara kazınan 84 yaşındaki Şen, bu kez sosyal medyada dolaşan yalan haberlerle yeniden gündeme geldi. Kısa sürede yayılan bu söylentiler, sevenlerini endişelendirdi.

“İKİ DEFA ÖLMÜŞTÜM, BU ÜÇÜNCÜ”

Bir etkinliğe katılan Şener Şen, kendisine yöneltilen sorular üzerine iddialara hem esprili hem de sitem dolu bir cevap verdi. Şen, “Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı? Daha önce iki defa ölmüştüm, bu üçüncü oldu galiba” ifadelerini kullandı.

ALZHEIMER İDDİASI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Türk sineması ve tiyatro oyuncusu Şen’in geçtiğimiz aylarda da Alzheimer hastalığına yakalandığı ve bu nedenle oyunculuğu bıraktığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak ünlü ismin yakın çevresi ve menajeri, söz konusu söylentileri kesin bir dille yalanlamıştı.

Yapılan açıklamada, “Şener Bey’in sağlığı gayet iyi durumda. Yeni sezon için birçok yapım şirketiyle görüşmelerini sürdürüyor ve senaryolar üzerinde değerlendirmelerde bulunuyor” ifadelerine yer verilmişti.