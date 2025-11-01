Bahis skandalında geçmiş maçlar iptal edilir mi? Tek şarta bağlı

Türkiye'de Spor Yasası üzerine ilk kitabın yazarı olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, 'bahis skandalı' tartışmasına dair konuştu. Konunun hem ceza hukuku hem de disiplin-etik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini vurgulayan Ekren, hakemin bahis oynamasının tek başına suç olmadığını ancak yöneteceği maçla bağlantılı şekilde bahis oynadıysa bu durumun 6222 sayılı Kanun kapsamında şike veya teşvik primi suçuna dönüştüğünü kaydetti. Savcı Ekren, geçmiş maçların iptal edilebileceğini ancak ispatın şart olduğunu belirtti.

CEZA HUKUKU AÇISINDAN SUÇ OLUŞTURMUYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Savcı Asım Ekren'e göre, hakemin bahis oynaması ceza hukuku açısından suç oluşturmuyor. Oynanan yer lisanslıysa ceza hukuku devreye girmiyor. Lisanssız bir sitede oynanıyorsa yine hapis cezası söz konusu olmuyor. 7258 sayılı kanun bu fiili kabahat olarak düzenleyip idari para cezasına bağlıyor. Suç olarak cezalandırılanlar oynatanlar, yer veya imkân sağlayanlar ve yurt dışındaki sitelere erişim sağlayanlardır. Hakemin 'oynayan' konumunda kalması hapis tehdidi doğurmuyor. Ancak bu fiil, disiplin ve etik açısından ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

"ŞİKE VEYA TEŞVİK PRİMİ SUÇUNA DÖNÜŞÜR"

Ekren, "Lisanslı bir platformda oynanan bahis nedeniyle ceza verilmez. Ancak hakem, yöneteceği maçla bağlantılı şekilde bahis oynar veya bir menfaat karşılığında sonucu etkilemeye kalkarsa, bu durum 6222 sayılı kanun kapsamında şike veya teşvik primi suçuna dönüşür" dedi.

TFF Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesinin futbolla her türlü bahis eylemini yasakladığını hatırlatan Ekren, bu tür ihlallerin sürekli hak mahrumiyetine kadar gidebileceğini belirtti.

"DİL NÖTR OLMALI"

Savcı Ekren, TFF'de disiplin sürecinin savcılığın yürüttüğü ceza soruşturmasından bağımsız olduğunu ifade ederek "Disiplin yargılaması, ceza yargılamasını beklemek zorunda değildir. PFDK, futbolun dürüstlüğünü korumak için kendi delilleriyle karar verebilir. Her iki süreç paralel yürüyebilir. Sevk duyurusu yapıldığında ve akabinde cezaların uygulanmasında isimlerin açıklanması masumiyet karinesine aykırı değildir. Ancak dil nötr olmalı; 'suçlu' iması yapılmamalıdır" şeklinde konuştu.

"İSPATLANIRSA MAÇ TESCİLİ İPTAL EDİLİR"

Hakemlerin bahis veya manipülasyon faaliyetlerinin geçmiş maçlara etkisi olup olmayacağı sorusuna değinen Ekren, maçların iptal edilmesinin ancak güçlü delillerle mümkün olduğunu vurguladı. Ekren, "Hakem davranışının sonucu etkilediği somut biçimde ispatlanırsa, maç tescili iptal edilir. Bu durumda yeniden oynatma kararı organizasyonu düzenleyen kurumun takdirindedir" ifadelerini kullandı.

UEFA VE FIFA'DAN SIFIR TOLERANS

FIFA'nın, hakem Joseph Lamptey'nin manipülasyon yaptığı gerekçesiyle Güney Afrika–Senegal maçını yeniden oynatma kararını örnek gösteren Ekren, bu tür kararların ancak 'oyunun bütünlüğünü koruma' amacıyla alındığını vurguladı. Ekren, dünyadan örnekleri hatırlatarak UEFA ve FIFA'nın bu konuda sıfır tolerans politikası izlediğini söyledi.

"SONUCU ETKİLEME AMACIYLA HAREKET EDERSE..."

Ukraynalı hakem Oleg Oriekhov, Ermenistanlı hakemler Andranik Arsenyan ve Hovhannes Avagyan ile Ganalı hakem Joseph Lamptey'nin futbolla ilgili tüm faaliyetlerden ömür boyu men edildiğini hatırlattı. Savcı Ekren, 6222 sayılı Kanun'un yalnızca maç sonucunu etkilemeye yönelik eylemleri cezalandırdığını belirterek, "Hakemin yalnızca bahis oynaması suç değildir. Ancak sonucu etkileme amacıyla hareket ederse, şike veya teşvik primi suçu oluşur. Bu nedenle futbolun güvenilirliğini korumak için TFF'nin, ölçülü ve şeffaf hareket etmesi gerekir" sözlerini sarf etti.