Türk sinemasının unutulmaz jönü Engin Çağlar hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz jönü Engin Çağlar hayatını kaybetti
Türk sinemasının efsane jönlerinden Engin Çağlar, hayatını kaybetti. Sinema dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olan usta oyuncunun vefatı, başta Film-San Vakfı olmak üzere sinema camiasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Film-San Vakfı, kurucu üyeleri arasında yer alan Çağlar’ın vefatını sosyal medya üzerinden duyurarak, sanatçının Türk sinemasına yaptığı katkılara dikkat çekti.

Vakıf, paylaşımında, “Film-San Vakfının Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması’nın & Yeşilçam’ın Değerli Oyuncusu Engin Çağlar’a Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…” ifadelerine yer verdi.

Usta sanatçının kaybı, hem meslektaşları hem de hayranları arasında derin bir hüzne neden oldu.

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Engin Çağlar, 28 Ağustos 1940’ta İstanbul’da doğmuş ve asıl adı Çağlan Övet’tir. İstanbul’da Şişli Terakki Lisesi ve Robert Koleji’nde eğitim aldıktan sonra Almanya’da Hildesheim Üniversitesi Güzel Sanatlar Okulu’nda iç mimarlık eğitimi gördü.

1968 yılında “Öksüz” filmiyle sinemaya adım attı ve 1969’daki “Kınalı Yapıncak” filmiyle büyük çıkış yakaladı. 1970’lere dek Yeşilçam’ın romantik jön rollerinde yer aldı ve dönemin unutulmaz erkek oyuncularından biri oldu.

1974 yılında sinemadan ayrılarak iş hayatına yöneldi ve matbaa, konfeksiyon gibi alanlarda faaliyet gösterdi. 1972’de eski güzellik kraliçesi Filiz Vural ile evlendi ve çiftin iki oğlu vardır.

Engin Çağlar, Yeşilçam dönemi Türk sinemasının önemli jönlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

 

