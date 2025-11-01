ABİ dizisi ne zaman başlıyor? Kenan İmirzalıoğlu başrolde!

2025 sezonunun en çok konuşulan projelerinden ABİ (Aile Bir İmtihandır), yayın tarihi araştırılıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun uzun süre sonra dizi setlerine dönüş yapacağı proje, aile bağlarını merkeze alan derin hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden merak konusu.

ABİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ABİ (Aile Bir İmtihandır) dizisinin yayın tarihi için net açıklama henüz yapılmadı. Kulis bilgilerine göre dizinin Kasım ayının son haftasında ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşması planlanıyor. Çekimlerin sürdüğü projede yapım ekibi, dizinin sezon arasına girilmeden yayın hayatına başlaması için yoğun bir hazırlık çalışması yürütüyor.

Yeni sezonun dikkat çeken dram yapımlarından biri olması beklenen ABİ’nin yayın günü ve saatine ilişkin resmi duyurunun ise ATV tarafından önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Dizinin ilk tanıtımının ardından sosyal medyada büyük bir ilgi oluşurken izleyiciler heyecanla ilk bölümü bekliyor.

ABİ DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dizinin yayın adresi ATV olarak netleşti. Kanalın iddialı projelerinden biri olarak lanse edilen yapımın akşam kuşağında izleyicilerle buluşacak. Dram türündeki projelerde başarısıyla bilinen ATV’nin, ABİ dizisini sezonun öncü yapımları arasına yerleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Yayın günü ve saatine dair duyuru henüz yapılmamış olsa da yaz dönemi sonrası başlayan projelerle birlikte kanalın yeni yayın akışı şekilleniyor.

ABİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu (Doğan Hancıoğlu) yer alıyor. İmirzalıoğlu’na, son yılların başarılı oyuncularından Afra Saraçoğlu (Çağla Öncü) eşlik ediyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Diren Polatoğulları (Behram), Sinan Tuzcu (Sinan Hancıoğlu), Tarık Pabuçcuoğlu (Tahir Hancıoğlu), Nihal Koldaş (Saadet) ve Asude Kalebek (Melek Hancıoğlu), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Serkay Tütüncü (Yılmaz) ve Yaren Yapıcı (Gülsüm) gibi deneyimli isimler de bulunuyor.

ABİ DİZİSİ KONUSU NE?

Aile Bir İmtihandır, yıllar önce yaşadığı kırgınlıklar nedeniyle ailesinden uzaklaşmış başarılı bir cerrahın, kardeşinin düğünü için memleketine dönmesiyle gelişen olayları konu alıyor. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen aile fertleri arasındaki kırılmalar, yüzleşmeler, affetme süreci ve geçmişte gizlenen sırlar izleyiciyi derin bir dram dünyasına çekmeye hazırlanıyor.