Liverpool yorumu gündem olan İbrahim Hacıosmanoğlu: Futbol zavallıları, bizimle alay ettiler!

Galatasaray'ın Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool ile eşleşmesinin ardından "Liverpool eski Liverpool değil" diyen ve bu sözleri çok konuşulan İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama geldi.

"ALAY KONUSU YAPTILAR"

CNN Türk canlı yayınında konuşan Hacıosmanoğlu, "Futbol zavallıları, bizimle alay etti. Orada Dursun Başkan (Özbek), Abdullah Bey (Kavukcu), yönetici arkadaşlarımız var. Birinci torbadan 4 takım kaldı; PSG, Barcelona, Real Madrid ve Liverpool. Sorsam size hangisini istersiniz? 'Liverpool' dersiniz, Liverpool geldi. Bizim gençliğimizdeki Liverpool değil. Geçmişten alıntı yaparak bir kelime kullandık ve aldılar bizi alay konusu yaptılar. Galatasaray 1-0 kazandı. Maçtan önce de yenecek diye söyledim" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON TAKIMIN ELEME MAÇINDA NE İŞİ VAR?"

Galatasaray'ın Manchester City maçına gideceğini belirten TFF Başkanı, "Başkana da, milli takımdaki arkadaşlara da söyledim; Manchester City maçına da gideceğim. İnşallah Manchester'ı orada yenerler. Takımlarımız Avrupa'da ne kadar başarılı olursa, o kadar önemli. Biz Şampiyonlar Ligi'ne neden direkt gitmiyoruz? Trabzonspor Başkanı olduğum dönemde iki sefer namağlup gruplardan lider çıktık. Çok puanlar topladık. Napoli ve Juventus çıktı bize. Bizim o sene topladığımız puanlarla yıllarca takımlarımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitti. Sonra başarısızlık olunca gidemedi. Türkiye gibi bir ülkenin şampiyon takımının eleme ile ne işi var?" değerlendirmesini yaptı.