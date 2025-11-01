Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Liverpool yorumu gündem olan İbrahim Hacıosmanoğlu: Futbol zavallıları, bizimle alay ettiler!

Liverpool yorumu gündem olan İbrahim Hacıosmanoğlu: Futbol zavallıları, bizimle alay ettiler!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Liverpool yorumu gündem olan İbrahim Hacıosmanoğlu: Futbol zavallıları, bizimle alay ettiler!
UEFA Şampiyonlar Ligi, Liverpool, Galatasaray, İbrahim Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek, Trabzonspor, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, temsilcimiz Galatasaray'ın mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası gündem olan "Liverpool eski Liverpool değil" sözleri hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray'ın Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool ile eşleşmesinin ardından "Liverpool eski Liverpool değil" diyen ve bu sözleri çok konuşulan İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama geldi.

"ALAY KONUSU YAPTILAR"

CNN Türk canlı yayınında konuşan Hacıosmanoğlu, "Futbol zavallıları, bizimle alay etti. Orada Dursun Başkan (Özbek), Abdullah Bey (Kavukcu), yönetici arkadaşlarımız var. Birinci torbadan 4 takım kaldı; PSG, Barcelona, Real Madrid ve Liverpool. Sorsam size hangisini istersiniz? 'Liverpool' dersiniz, Liverpool geldi. Bizim gençliğimizdeki Liverpool değil. Geçmişten alıntı yaparak bir kelime kullandık ve aldılar bizi alay konusu yaptılar. Galatasaray 1-0 kazandı. Maçtan önce de yenecek diye söyledim" ifadelerini kullandı.

Liverpool yorumu gündem olan İbrahim Hacıosmanoğlu: Futbol zavallıları, bizimle alay ettiler! - 1. Resim

"ŞAMPİYON TAKIMIN ELEME MAÇINDA NE İŞİ VAR?"

Galatasaray'ın Manchester City maçına gideceğini belirten TFF Başkanı, "Başkana da, milli takımdaki arkadaşlara da söyledim; Manchester City maçına da gideceğim. İnşallah Manchester'ı orada yenerler. Takımlarımız Avrupa'da ne kadar başarılı olursa, o kadar önemli. Biz Şampiyonlar Ligi'ne neden direkt gitmiyoruz? Trabzonspor Başkanı olduğum dönemde iki sefer namağlup gruplardan lider çıktık. Çok puanlar topladık. Napoli ve Juventus çıktı bize. Bizim o sene topladığımız puanlarla yıllarca takımlarımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitti. Sonra başarısızlık olunca gidemedi. Türkiye gibi bir ülkenin şampiyon takımının eleme ile ne işi var?" değerlendirmesini yaptı.

Liverpool yorumu gündem olan İbrahim Hacıosmanoğlu: Futbol zavallıları, bizimle alay ettiler! - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yağmurlar hasadı öne çekti! Tarlada 25, manavda 70 TL’ye satılıyorTOBB'dan "Nefes Kredisi" müjdesi: 3'üncü paket geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da Zaniolo bekleyişi! Udinese'nin sözleşmesinde iki farklı madde var - SporGalatasaray'da Zaniolo gerçeği! Sözleşmede iki farklı maddeBahis skandalında geçmiş maçlar iptal edilir mi? Tek şarta bağlı - SporGeçmiş maçlar iptal edilir mi? Tek şarta bağlıSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Beşiktaş'ın yıldız adayıydı, dönerci oldu - SporBeşiktaş'ın yıldız adayıydı, dönerci olduFenerbahçe'de Domenico Tedesco’nun Beşiktaş planı ortaya çıktı! Futbolcularına talimat verdi - SporTedesco’nun Beşiktaş planı ortaya çıktı! Talimatı verdiBeşiktaş'ta Cengiz Ünder hırs küpü: Fenerbahçe'yi bana bırakın! - SporCengiz Ünder derbi öncesi hırs küpüGalatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu: Okan Buruk'tan Fatih Tekke'nin yıldızına özel önlem - SporBuruk'tan Tekke'nin yıldızına özel önlem: Muhtemel 11'ler...
Sonraki Haber Yükleniyor...