Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Beşiktaş'ın yıldız adayıydı, dönerci oldu

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Beşiktaş'ın yıldız adayıydı, dönerci oldu

Teknik direktör Şenol Güneş döneminde Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Orkan Çınar'ın  yeni mesleği dikkat çekti. Henüz 29 yaşında yeşil sahalara veda eden Çınar, Bursa İnegöl’de ağabeyiyle birlikte dönerci dükkanı açtı.

Beşiktaş'a Temmuz 2017'de transfer olan Orkan Çınar, siyah-beyazlı formayla fazla süre bulamasa da Şenol Güneş döneminde Şampiyonlar Ligi'nde de forma giymişti. Son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Adanaspor'da top koşturan Çınar, 29 yaşındaki futbol kariyerine ara verdi.

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Beşiktaş'ın yıldız adayıydı, dönerci oldu - 1. Resim

DÖNERCİ AÇTI

Bir dönemin yıldız adayının yeni mesleği dikkat çekti. Orkan Çınar'ın, ağabeyiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönerci dükkanı açtığı ortaya çıktı.

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Beşiktaş'ın yıldız adayıydı, dönerci oldu - 2. Resim

Eski futbolcunun dönerci dükkanında çekilen fotoğrafı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, Çınar'ın yeni mesleği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ORKAN ÇINAR KİMDİR?

29 Ocak 1996 tarihinde Almanya'nın Dortmund kentinde dünyaya gelen Orkan Çınar, henüz 13 yaşında 2010 yılında Füchse Berlin forması giyerken gösterdiği performansla adından söz ettirdi ve Borussia Berlin takımına transfer oldu.

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Beşiktaş'ın yıldız adayıydı, dönerci oldu - 3. Resim

Bu takımda geçirdiği kısa süren sonrası sırayla Gaziantepspor, Konyaspor, Beşiktaş, Adana Demirspor, Ankaragücü, Adanaspor, İnegöl Kafkas, Sarıyer ve BFC Preussen formaları giydi.

 

