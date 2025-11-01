Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'de bu zilleri sadece 2 kişi üretiyor! Siparişlere yetişemiyor

Gümüşhane'de yaşayan Muammer Düzgün, babasından öğrendiği zil üretimini kendine has tekniklerle devam ettiriyor. Türkiye'de köpek zilini üreten 2 ustadan biri olan Düzgün, siparişlere yetişemediğini söyledi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Cami Yanı Mahallesinde asırlardır sürdürülen zil üretimi mirasını sürdüren 28 yaşındaki Muammer Düzgün, ata yadigarı mesleği geleceğe taşımanın gururunu yaşıyor. Babasının yanında başladığı zil üretimini 3 yıl önce kendi vizyonuyla yeniden şekillendiren Düzgün, bugün Türkiye'de köpek zilini üreten 2 ustadan biri olarak tanınıyor.

BABA MESLEĞİNE MODERN DOKUNUŞ

Babasının geleneksel yöntemlerle zil ürettiğini ancak zamanla talebe yetişmekte zorlandığını belirten Düzgün, işi devraldıktan sonra bir arayış içine girdiğini söyledi. "Babam bu işlerle uğraşıyordu, ancak ben farklı bir çeşit üretmek istedim. Piyasadaki ihtiyacı fark ettim ve bu özel tasarımı geliştirdim" diyen Düzgün, babasının ürettiği klasik zillerden farklı olarak içerisinde 9 mm'lik bilye bulunan, tok ve net bir ses çıkaran yuvarlak köpek zilleri üretmeye başladı ve bu yenilikçi adımıyla kısa sürede sektörde aranan bir isim haline geldi.

HURDA MALZEMELERDEN SANAT ESERİNE

Üretim sürecinin her aşamasını titizlikle yürüten Düzgün, zillerin hammaddesini Trabzon'dan temin ettiği eski musluklar, bataryalar gibi hurda pirinç malzemelerden sağlıyor. Geri dönüşüme de katkı sağlayan bu yöntemle, atık malzemeler adeta birer sanat eserine dönüşüyor.

Düzgün, yapım sürecini ise şu ifadelerle anlattı:

"İlk önce 'göbek' dediğimiz maşaları hazırlıyoruz. Ardından Konya'da özel olarak yaptırdığım kalıplara, erittiğimiz sarı malzemeyi döküyoruz."

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA ULAŞIYOR

Düzgün, ürettiği bu özel zilleri Konya, Ankara, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaştırıyor.
Müşteri kitlesinin genellikle hayvancılıkla ve köpek yetiştiriciliğiyle uğraşan sürü sahipleri, avcılar ve toptancılar olduğunu belirten Düzgün, "Hem sürü sahipleri hem de bu işin ticaretini yapan esnaflar ürünlerimizi tercih ediyor" diye konuştu.

 

