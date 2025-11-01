Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco’nun Beşiktaş planı ortaya çıktı! Futbolcularına talimat verdi

Tedesco, Süper Lig’deki ilk büyük sınavından zafer çıkmakta kararlı. Beşiktaş’ı yenerek Fenerbahçe ile ilk derbisini kazanmak isteyen İtalyan, sıkı bir çalışma içinde. Agresif pres talimatı veren genç hoca tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine yapıyor.

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe ile üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Domenico Tedesco’nun Beşiktaş karşısında da hız kesmeye niyeti yok. Aksine, İtalyan, sarı lacivertliler ile çıkacağı ilk derbiden zaferle ayrılmak için yoğun mesaide.

Jorge Jesus ve Jose Mourinho’nun aksine derbiler büyük önem veren Tedesco tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Kurmaylarıyla birlikte Beşiktaş’ı ezberleyen Tedesco, hem hücum hem savunma organizasyonları üzerinde büyük hassasiyetle çalışıyor. Erken bir golle ipleri eline almak isteyen Tedesco’nun oyuncularına verdiği ilk talimat agresif pres.

TAKIMINA GÜVENİYOR

Fiziksel gücü yükselen takımın yüksek tempoda oynamasına güvenen Tedesco, Stuttgart ve Gaziantep karşılaşmalarındaki önalan baskısıyla Beşiktaş’ın oyun dengesini bozmayı hedefliyor. Hücumu Kerem ve Nene’yi kullanacağı kanatlarla organize edecek Tedesco orta sahayı ise İsmail ve Alavarez’le hakimiyetine alacak.

Duran toplarla ilgili özel çalışmalar yaptıran İtalyan savunmaya ise arkaya atılacak paslar için uyarılar yaparken, Beşiktaş’ın golcüsü Abraham’ı durdurma görevini de Skriniar’a yükledi. Tedesco,“Zoru kolay yapmak bizim elimizde" sözleriyle galibiyet istedi.

DURAN KULÜBEDE

Geçirdiği sakatlık sonrası kulübeden oyuna dahil olmaya başlayan Jhon Duran, fiziksel açığını kapattı. Ancak takımın seviyesine ulaşan Kolombiyalı golcü derbi için sabırsızlansa da Tedesco, onu yine yedek soyunduracak.

