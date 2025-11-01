Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TOBB'dan "Nefes Kredisi" müjdesi: 3'üncü paket geliyor

TOBB'dan "Nefes Kredisi" müjdesi: 3'üncü paket geliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Nefes Kredisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlk iki pakette toplamda 55 milyar liranın küçük ölçekteki üyelere ulaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, Nefes kredisinde 3'üncü paketin yolda olduğunu söyledi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir dizi açılış ve ziyaretler kapsamında Eskişehir'e geldi. Eskişehir Sanayi Odası'nda Sanayicilerle İstişare Toplantısı'na katılan Hisarcıklıoğlu, TOBB Nefes Kredisi ile ilgili müjdeli bir haber verdi. 

"TOPLAM 55 MİLYAR LİRA KÜÇÜK ÖLÇEKTEKİ ÜYELERİMİZE ULAŞTI"

"Nefes" kredisinde toplamda 55 milyar lira iznin alındığından bahseden Hisarcıklıoğlu, "Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere, yaşamakta olduğumuz finansmana erişim sıkıntısını bir nebze olsun çözmek, hafifletmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Sanayicilerimizi çok ilgilendirmez ama burada basın olduğu için söylüyorum 'Nefes' kredisini başlattık. Burada ilk önce 30 milyar onay almıştık, düşük faizli krediyi. 30 milyar, ki 30 milyar denizde bir damla su, ihtiyacımız çok büyük. Bu sanayicilerimiz için değil de küçük üyelerimiz açısından önemliydi. Akabinde yine 2'nci paketin iznini aldık, 25 milyar. Toplam 55 milyar lira küçük ölçekteki üyelerimize ulaştı." dedi.

NEFES KREDİSİNİN 3'ÜNCÜSÜ GELİYOR 

Yeni kredinin müjdesini veren Hisarcıklıoğlu, "Şimdi inşallah talepler devam ediyor, inşallah yakın zamanda 3'üncüsünü de başlatacağız. Başkanlarımızla birlikte bunları takip edip sonuçlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TOBB NEFES KREDİSİ KİMLERE VERİLİR?

Kredi yalnızca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) üye olan KOBİ'ler tarafından kullanılabilir. Son pakette Nefes Kredisi'nin azami üst limiti 1,5 milyon TL olup, kredi kullanan KOBİ'lerin adreslerinin bulunduğu iller ve bağlı bulundukları odalar bazında bu limitler farklılık gösterebilir.

TOBB NEFES KREDİSİNİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?

TOBB Nefes Kredisine ilişkin protokol Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım Bankası ile imzalanmıştır.

