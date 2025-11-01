Esnaftan hükümete "faiz" çağrısı: Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dikkat çeken bir açıklama yaptı. Palandöken, faiz indirimi kararının henüz vatandaşa ve esnafa yansımadığını belirtti.

"FAİZ İNDİRİMİ VATANDAŞA YANSIMADIĞI İÇİN..."

Palandöken, "Merkez Bankası 100 baz puanlık bir faiz indirimi yaptı. Bu, yaklaşık olarak yüzde 39,50 civarında bir orana denk geldi. Dolayısıyla vatandaşın kullandığı tüm araçlarda, örneğin kredi kartlarında veya aldığı ürünlerde bu indirimin hemen hissedilmesi gerekir ki ekonomiye güven artsın. Aksi halde, bu indirimler başta gıda sektörü olmak üzere konut, sağlık ve eğitim gibi tüm harcama kalemlerinde hissedilmediği sürece ekonomik rahatlama sağlanamaz. Faiz indirimi vatandaşa yansımadığı için hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon etkisini sürdürmektedir. Üstelik mevsimsel olarak da sonbahar döneminde fiyatların, yaz aylarına göre artış eğiliminde olduğu biliniyor. Sebze ve meyve fiyatları da bu yıl yaşanan don olaylarının etkisiyle zaten yüksek. İnsanlar, ‘Merkez Bankası faizleri indirdi ama biz bunu neden hissedemiyoruz?’ diye sormakta haklı. Esnaf da aynı şekilde, devletin kredi faizlerini sübvanse etmesine rağmen bu indirimlerden yeterince yararlanamıyor" diye konuştu.

"1 HAFTA GEÇTİ BANKALARDAN HALA ADIM YOK"

Enflasyonla mücadele için ortak adımın şart olduğunu söyleyen Palandöken, "Burada en önemli konu, sanayi sektörünün ham madde girdilerinden esnaf ve sanatkârın dükkanına giren emtialara kadar tüm alanlarda, hizmet üreten lokanta, restoran vb. işletmelerin bu indirimi vatandaşa yansıtabilmesini sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasıdır. Aksi takdirde yapılan indirimler vatandaşa ulaşmıyor ve bu durum da toplumda huzursuzluk oluşturuyor. Vatandaş, ‘Faizler indirildi ama bizim harcamalarımıza, kullandığımız kredilere yansımıyor’ diyor. Banka faizleri düşüyor ancak vatandaşın kullandığı krediler hâlâ yüksek maliyetli.Bilindiği üzere bu konuda bankalara çok önemli bir görev düşüyor. Yapılan indirimin, hemen ertesi gün vatandaşa yansıtılması gerek. Neredeyse bir hafta geçti ancak bankalardan vatandaşa doğrudan yansıyacak bir kolaylık ya da indirim adımı gelmedi. Bu durumda vatandaş da ‘ekonomideki bu düzelme trendinin bize bir faydası yok’ düşüncesine kapılıyor. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Toplumsal bir güvenin ve bilincin oluşabilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi büyük önem taşıyor" diye konuştu.