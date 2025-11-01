Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ümraniyespor - Sivasspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak?


Trendyol 1. Lig’de heyecan 12. hafta mücadeleleriyle sürüyor. Kritik karşılaşmalardan birinde Ümraniyespor, sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Ümraniyespor - Sivasspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu.

ÜMRANİYESPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Ümraniyespor, İstanbul’da Sivasspor’u ağırlayacak. Futbolseverler Ümraniyespor - Sivasspor maçını TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek. Yayın ayrıca TRT’nin dijital platformları üzerinden de izlenebilecek.

ÜMRANİYESPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ümraniyespor - Sivasspor maçı 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 16.00 olarak açıklandı. Maça İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Spoint Ümraniye Stadyumu ev sahipliği yapacak.

ÜMRANİYESPOR - SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Ümraniyespor - Sivasspor maçında düdüğü Yiğit Arslan çalacak. Arslan’ın yardımcı hakemleri olarak Ömer Lütfi Aydın ve Tuncar Ercan görev alacak. Maçın dördüncü hakemi ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ayrıca duyurulacak.

