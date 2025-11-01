Mbappe'den Arda Güler'e büyük övgü: Sihirli bir dokunuşu var

İspanyol devi Real Madrid'in Fransız 10 numarası Kylian Mbappe, takım arkadaşı Arda Güler'in performansının kendisini şaşırtmadığını ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusuyla birlikte mücadele etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

"ÇOK GENÇ AMA ETKİLEYİCİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"

Sporx'in Marca'dan aktardığı habere göre; 26 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon iyi bir uyum yakaladığı milli futbolcumuz hakkında konuştu.

Mbappe, "Arda Güler beni şaşırtmadı. Çok yetenekli bir oyuncu. Henüz çok genç ama takıma yardımcı olmaya hazır. Yaşına göre sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Bernabeu'da taraftarların sevdiği sihirli bir dokunuşu var. Umarım böyle devam eder. Bizim için çok önemli olabilir. Onunla birlikte oynamaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.

13 MAÇTA 3 GOL, 5 ASİST

Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler, bu sezon çıktığı 13 maçta 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı sundu. Kylian Mbappe ise 13 karşılaşmada 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.