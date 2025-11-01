Engelli pazarcının salatalık hilesi yanına kar kalmadı! Belediyeden çifte ceza

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir semt pazarındaki görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Engelli bir pazarcının müşterinin seçtiği salatalıkları kenara ayırıp başka ürünleri verdiği görüldü. Görüntülerin yayılmasının ve tepki çekmesinin ardından Bahçelievler Belediyesi harekete geçti.

TEZGAH KAPANDI, PARA CEZA KESİLDİ

Olayın yaşandığı pazara giden ekipler, söz konusu tezgahı 1 hafta süreyle kapattı. Ayrıca skandal esnafa da para cezası kesti.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Bahçelievler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Yenibosna Cuma Pazarı’nda bir vatandaşımızın seçtiği ürünlerin yerine farklı ürünlerin verilmek istendiğini tespit etmiş, hileli satış yapan kişi ivedilikle belirlenmiştir. Konuya ilişkin idari yaptırım uygulanmış, tezgâh ise mevzuat gereği kapatma cezasına tabi tutulmuştur. Bahçelievler’de hiçbir komşumuzun hakkını yedirmeyiz. Pazar yerlerinde ve tüm satış noktalarında hileye ve suistimale asla izin vermeyeceğiz." denildi.