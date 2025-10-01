Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Spotify abonelik ücretleri ne kadar oldu? İşte zamlı üyelik fiyatları

Spotify abonelik ücretleri ne kadar oldu? İşte zamlı üyelik fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spotify abonelik ücretleri ne kadar oldu? İşte zamlı üyelik fiyatları
Spotify, Türkiye, Zenginlik, Abonelik, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Popüler müzik dinleme platformu Spotify Türkiye abonelik ücretlerine artış geldi. Zamla birlikte, bireysel ve aile paketlerinde üyelik fiyatları yükseldi. İşte, Spotify zamlı abonelik ücretleri...

Müzik platformu Spotify, Türkiye’deki Premium abonelik ücretlerinde değişikliğe gitti. Yeni tarifeyle birlikte hem bireysel kullanıcılar hem de Duo ve Aile paketleri daha yüksek ücretlerle sunulacak. Zamlı fiyatlar ve değişiklik tarihleri kullanıcılar tarafından merak konusu.

SPOTİFY ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Spotify’ın açıkladığı yeni fiyatlara göre,

Bireysel abonelik 59,99 TL’den > 99 TL’ye

Öğrenci aboneliği 32,99 TL’den > 55 TL’ye

 Duo paketi 79,99 TL’den > 135 TL’ye

Aile paketi ise 99,99 TL’den > 165 TL’ye yükseltildi.

Spotify abonelik ücretleri ne kadar oldu? İşte zamlı üyelik fiyatları - 1. Resim

SPOTİFY ZAMLI ABONELİK ÜCRETLERİ 

Spotify'ın aldığı kararla sadece fiyat artışıyla sınırlı kalmadı. Ayrıca, daha önce sunduğu bir aylık ücretsiz deneme seçeneğini de kaldırdı. Yeni abonelik oluşturmak isteyenler, ücretsiz deneme süresi olmadan doğrudan ücretli plana geçmek zorunda kalacak. 

Spotify abonelik ücretleri ne kadar oldu? İşte zamlı üyelik fiyatları - 2. Resim

Öte yandan Spotify CEO'su Daniel Ek'in 20 yılın ardından görevini bırakacağını açıklaması da dikkat çekti. 1 Ocak 2026’dan itibaren Ek yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürecek. Şirketin eş başkanları Alex Norström ve Gustav Söderström ise çift CEO modeliyle görevi devralacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Covid’in yeni yüzü Stratus, Belarus’u sardı: Avrupa’da vaka sayıları fırlıyorSumud Filosu şu an nerede, canlı takip nereden izlenir? Gazze'ye yardım sınıra yaklaştı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ekim ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor! - HaberlerEkim ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor!Bu akşam hangi diziler var? 1 Ekim 2025 TV yayın akışı belli oldu - HaberlerBu akşam hangi diziler var? 1 Ekim 2025 TV yayın akışı belli olduFenerbahçe-Nice maçı hakemi kim? Maçın hakem kadrosu belli oldu - HaberlerFenerbahçe-Nice maçı hakemi kim? Maçın hakem kadrosu belli olduEhliyet yenileme ne zaman bitecek? 2025 ehliyet yenileme son tarih - HaberlerEhliyet yenileme ne zaman bitecek? 2025 ehliyet yenileme son tarihAyşe Barım tahliye mi edildi? Uzun süredir tutuklu bulunuyordu - HaberlerAyşe Barım tahliye mi edildi? Uzun süredir tutuklu bulunuyorduSumud Filosu şu an nerede, canlı takip nereden izlenir? Gazze'ye yardım sınıra yaklaştı! - HaberlerSumud Filosu şu an nerede, canlı takip nereden izlenir? Gazze'ye yardım sınıra yaklaştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...