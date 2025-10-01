Spotify abonelik ücretleri ne kadar oldu? İşte zamlı üyelik fiyatları

Müzik platformu Spotify, Türkiye’deki Premium abonelik ücretlerinde değişikliğe gitti. Yeni tarifeyle birlikte hem bireysel kullanıcılar hem de Duo ve Aile paketleri daha yüksek ücretlerle sunulacak. Zamlı fiyatlar ve değişiklik tarihleri kullanıcılar tarafından merak konusu.

SPOTİFY ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Spotify’ın açıkladığı yeni fiyatlara göre,

Bireysel abonelik 59,99 TL’den > 99 TL’ye

Öğrenci aboneliği 32,99 TL’den > 55 TL’ye

Duo paketi 79,99 TL’den > 135 TL’ye

Aile paketi ise 99,99 TL’den > 165 TL’ye yükseltildi.

SPOTİFY ZAMLI ABONELİK ÜCRETLERİ

Spotify'ın aldığı kararla sadece fiyat artışıyla sınırlı kalmadı. Ayrıca, daha önce sunduğu bir aylık ücretsiz deneme seçeneğini de kaldırdı. Yeni abonelik oluşturmak isteyenler, ücretsiz deneme süresi olmadan doğrudan ücretli plana geçmek zorunda kalacak.

Öte yandan Spotify CEO'su Daniel Ek'in 20 yılın ardından görevini bırakacağını açıklaması da dikkat çekti. 1 Ocak 2026’dan itibaren Ek yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürecek. Şirketin eş başkanları Alex Norström ve Gustav Söderström ise çift CEO modeliyle görevi devralacak.