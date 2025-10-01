OpenAI Sora 2 nedir, özellikleri neler? Ayrıca TikTok benzeri uygulama duyuruldu

OpenAI, iki önemli aracını duyurdu. Sora 2 adını verdiği yeni yapay zeka video ve ses üretim modeli ve TikTok benzeri uygulamasını tanıttı.

OPENAI SORA 2 NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Sora 2, OpenAI'ın metinden video ve ses üretiminde ileri düzeye taşımayı hedeflediği yeni modeli. Önceki sürümlere kıyasla fiziksel kurallara daha uygun sahne tasarımı, senkronize ses ve diyalog üretimi ile ön plana çıkıyor. Örneğin basketbol sahnesinde kaçan bir şutun top tahtadan sekmesi ya da jimnastik hareketlerindeki esneklik, Sora 2'nin en dikkat çeken yenilikleri arasında yer aldı.

OPENAI'DAN TİKTOK BENZERİ UYGULAMA!

Sora 2'nin tanıtımıyla eş zamanlı olarak OpenAI, TikTok benzeri kısa video akışına sahip yeni bir sosyal uygulama duyuruldu. Bu platformda kullanıcılar, kendi videolarını çekerken yapay zeka destekli efektler ekleyerek içeriklerini akışta paylaşabiliyor. Öne çıkan "cameo" özelliği sayesinde kullanıcılar tek seferlik sesli ve görüntülü kayıt yaparak kimlik doğrulaması sonrası kendi görünümlerini yapay zeka ile üretilen videolara ekleyebiliyor.

Uygulama şimdilik ABD ve Kanada'daki iOS kullanıcılarına davetiye sistemiyle açıldı. Kısa sürede herkese açık olması bekleniyor. Platformda ebeveynler için güvenlik ayarları, izleme süresi sınırlandırmaları ve içerik filtreleri gibi ek tedbirler de bulunuyor.