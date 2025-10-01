Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > OpenAI Sora 2 nedir, özellikleri neler? Ayrıca TikTok benzeri uygulama duyuruldu

OpenAI Sora 2 nedir, özellikleri neler? Ayrıca TikTok benzeri uygulama duyuruldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
OpenAI Sora 2 nedir, özellikleri neler? Ayrıca TikTok benzeri uygulama duyuruldu
Yapay Zeka, TikTok, Sosyal Medya, Uygulama, İOS, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

OpenA yapay zeka destekli video ve ses üretiminde yeni dönem olarak görülen Sora 2 modelini duyurdu. Lansmanla birlikte, TikTok benzeri kısa video akışına sahip yeni bir sosyal uygulama da tanıtıldı. Kullanıcılar platform üzerinde kendi ürettikleri videolarını paylaşabilecek. Teknolojiseverler 'OpenAI Sora 2 nedir, özellikleri neler' araştırıyor.

OpenAI, iki önemli aracını duyurdu. Sora 2 adını verdiği yeni yapay zeka video ve ses üretim modeli ve  TikTok benzeri uygulamasını tanıttı. 

OPENAI SORA 2 NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Sora 2, OpenAI'ın metinden video ve ses üretiminde ileri düzeye taşımayı hedeflediği yeni modeli. Önceki sürümlere kıyasla fiziksel kurallara daha uygun sahne tasarımı, senkronize ses ve diyalog üretimi ile ön plana çıkıyor. Örneğin basketbol sahnesinde kaçan bir şutun top tahtadan sekmesi ya da jimnastik hareketlerindeki esneklik, Sora 2'nin en dikkat çeken yenilikleri arasında yer aldı.

OpenAI Sora 2 nedir, özellikleri neler? Ayrıca TikTok benzeri uygulama duyuruldu - 1. Resim

OPENAI'DAN TİKTOK BENZERİ UYGULAMA!

Sora 2'nin tanıtımıyla eş zamanlı olarak OpenAI, TikTok benzeri kısa video akışına sahip yeni bir sosyal uygulama duyuruldu. Bu platformda kullanıcılar, kendi videolarını çekerken yapay zeka destekli efektler ekleyerek içeriklerini akışta paylaşabiliyor. Öne çıkan "cameo" özelliği sayesinde kullanıcılar tek seferlik sesli ve görüntülü kayıt yaparak kimlik doğrulaması sonrası kendi görünümlerini yapay zeka ile üretilen videolara ekleyebiliyor. 

Uygulama şimdilik ABD ve Kanada'daki iOS kullanıcılarına davetiye sistemiyle açıldı. Kısa sürede herkese açık olması bekleniyor. Platformda ebeveynler için güvenlik ayarları, izleme süresi sınırlandırmaları ve içerik filtreleri gibi ek tedbirler de bulunuyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TOBB Nefes Kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? TOBB Nefes Kredisi başvuru detayları merak ediliyorFransız basını açıkladı: Hamas, Trump’ın Gazze planı için şartlarını sıraladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barış Murat Yağcı'nın annesi hayatını kaybetti! Arzu Akalay Ernak kimdir, neden öldü? - HaberlerBarış Murat Yağcı'nın annesi hayatını kaybetti! Arzu Akalay Ernak kimdir, neden öldü?TOBB Nefes Kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? TOBB Nefes Kredisi başvuru detayları merak ediliyor - HaberlerTOBB Nefes Kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? TOBB Nefes Kredisi başvuru detayları merak ediliyorPassolig kalktı mı, maçlarda Passolig hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi - HaberlerPassolig kalktı mı, maçlarda Passolig hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesiKadıköy elektrik kesintisi: AYEDAŞ listeyi tek tek açıkladı, Kadıköy'de elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerKadıköy elektrik kesintisi: AYEDAŞ listeyi tek tek açıkladı, Kadıköy'de elektrikler ne zaman gelecek?2026 asgari ücret zammı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? - Haberler2026 asgari ücret zammı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Maç saati ve yayın bilgileri belli oldu - HaberlerBorussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Maç saati ve yayın bilgileri belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...