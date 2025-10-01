Spotify'dan yüzde 66 zam! İşte yeni abonelik ücretleri
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılan müzik platformu Spotify, Türkiye'de abonelik fiyatlarına zam yaptı. Bireysel abonelik ücreti 59,99 TL'den 99 TL'ye, aile paketi ise 99,99 TL'den 165 TL'ye çıktı. Zam oranı yüzde 66 olurken, Spotify ücretsiz deneme süresi de kaldırıldı.
Çevrimiçi müzik platformu Spotify'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Dev şirket, Türkiye'de abonelik ücretlerine yüzde 66 zam yaptı.
ZAMLI SPOTİFY ABONELİK ÜCRETLERİ
|PAKET
|ESKİ ÜCRET
|YENİ ÜCRET
|Bireysel Abonelik
|59,99 TL
|99,99 TL
|Öğrenci Paketi
|32,99 TL
|55 TL
|Duo Paketi
|79,99 TL
|135 TL
|Aile Paketi
|99,99 TL
|165 TL
SPOTIFY ÜCRETSİZ DENEME SEÇENEĞİ KALDIRILDI
Spotify, abonelik ücretlerine yaptığı zammın yanında dikkat çeken bir başka karar daha aldı. Ünlü platform, yeni aboneler için sunduğu bir aylık ücretsiz deneme seçeneğini de sonlandırdı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin