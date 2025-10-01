Spotify'dan yüzde 66 zam! İşte yeni abonelik ücretleri

Çevrimiçi müzik platformu Spotify'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Dev şirket, Türkiye'de abonelik ücretlerine yüzde 66 zam yaptı.

ZAMLI SPOTİFY ABONELİK ÜCRETLERİ

PAKET ESKİ ÜCRET YENİ ÜCRET Bireysel Abonelik 59,99 TL 99,99 TL Öğrenci Paketi 32,99 TL 55 TL Duo Paketi 79,99 TL 135 TL Aile Paketi 99,99 TL 165 TL

SPOTIFY ÜCRETSİZ DENEME SEÇENEĞİ KALDIRILDI

Spotify, abonelik ücretlerine yaptığı zammın yanında dikkat çeken bir başka karar daha aldı. Ünlü platform, yeni aboneler için sunduğu bir aylık ücretsiz deneme seçeneğini de sonlandırdı.