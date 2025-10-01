Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Spotify'dan yüzde 66 zam! İşte yeni abonelik ücretleri

Spotify'dan yüzde 66 zam! İşte yeni abonelik ücretleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılan müzik platformu Spotify, Türkiye'de abonelik fiyatlarına zam yaptı. Bireysel abonelik ücreti 59,99 TL'den 99 TL'ye, aile paketi ise 99,99 TL'den 165 TL'ye çıktı. Zam oranı yüzde 66 olurken, Spotify ücretsiz deneme süresi de kaldırıldı.

Çevrimiçi müzik platformu Spotify'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Dev şirket, Türkiye'de abonelik ücretlerine yüzde 66 zam yaptı.

ZAMLI SPOTİFY ABONELİK ÜCRETLERİ

PAKETESKİ ÜCRET YENİ ÜCRET
Bireysel Abonelik59,99 TL99,99 TL
Öğrenci Paketi32,99 TL55 TL
Duo Paketi79,99 TL135 TL
Aile Paketi99,99 TL165 TL

SPOTIFY ÜCRETSİZ DENEME SEÇENEĞİ KALDIRILDI

Spotify, abonelik ücretlerine yaptığı zammın yanında dikkat çeken bir başka karar daha aldı. Ünlü platform, yeni aboneler için sunduğu bir aylık ücretsiz deneme seçeneğini de sonlandırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması: Sahalara ne zaman dönecek?Bu akşam hangi diziler var? 1 Ekim 2025 TV yayın akışı belli oldu
