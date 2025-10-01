BYD'den Türkiye fiyatlarına zam: En ucuz aracı 1.7 milyon TL, en pahalısı 5 milyon TL

BYD'nin Türkiye fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mayıs, temmuz ve eylül ayında liste fiyatlarını güncelleyen Çinli otomobil devi, 1 Ekim itibarıyla yeni bir zam daha yaptı.

İlgili Haber Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam geliyor

BYD'NİN EN PAHALI ARACI 5 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Bugün itibarıyla BYD'nin Türkiye fiyatlarında 175 bin TL'ye varan bir artış görüldü. Bu zamla birlikte BYD'nin Türkiye'deki en ucuz aracı olan Dolphin'in fiyatı 1 milyon 699 bin TL, en pahalı aracı Tang'ın fiyatı ise 5 milyon 99 bin TL oldu.

1 Ekim itibarıyla BYD'nin Türkiye liste fiyatı şöyle: