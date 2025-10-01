BYD'den Türkiye fiyatlarına zam: En ucuz aracı 1.7 milyon TL, en pahalısı 5 milyon TL
Çinli otomobil devi BYD'den Türkiye fiyatlarına bir zam daha geldi. Son 5 ayda 4. kez fiyat artıran BYD'nin Türkiye'deki en ucuz aracı olan Dolphin'in fiyatı 1 milyon 699 bin TL'ye, en pahalı aracı Tang'ın fiyatı ise 5 milyon 99 bin TL'ye çıktı.
BYD'nin Türkiye fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mayıs, temmuz ve eylül ayında liste fiyatlarını güncelleyen Çinli otomobil devi, 1 Ekim itibarıyla yeni bir zam daha yaptı.
BYD'NİN EN PAHALI ARACI 5 MİLYON TL'Yİ AŞTI
Bugün itibarıyla BYD'nin Türkiye fiyatlarında 175 bin TL'ye varan bir artış görüldü. Bu zamla birlikte BYD'nin Türkiye'deki en ucuz aracı olan Dolphin'in fiyatı 1 milyon 699 bin TL, en pahalı aracı Tang'ın fiyatı ise 5 milyon 99 bin TL oldu.
1 Ekim itibarıyla BYD'nin Türkiye liste fiyatı şöyle:
MODEL
ESKİ FİYAT
YENİ FİYAT
|Dolphin Comfort
|1 milyon 664 bin TL
|1 milyon 699 bin TL
|Dolphin Design
|1 milyon 789 bin TL
|1 milyon 829 bin TL
|Atto 3
|2 milyon 79 bin TL
|2 milyon 119 bin TL
|Seal U
|2 milyon 486 bin TL
|2 milyon 486 bin 750 TL
|Tek motorlu Seal
|2 milyon 319 bin TL
|2 milyon 389 bin TL
|Çift motorlu Seal AWD
|3 milyon 719 bin TL
|3 milyon 829 bin TL
|Han
|4 milyon 409 bin TL
|4 milyon 584 bin TL
|Tang
|4 milyon 999 bin TL
|5 milyon 99 bin TL
