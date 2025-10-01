Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BYD'den Türkiye fiyatlarına zam: En ucuz aracı 1.7 milyon TL, en pahalısı 5 milyon TL

BYD'den Türkiye fiyatlarına zam: En ucuz aracı 1.7 milyon TL, en pahalısı 5 milyon TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BYD&#039;den Türkiye fiyatlarına zam: En ucuz aracı 1.7 milyon TL, en pahalısı 5 milyon TL
BYD, Otomobil, Fiyat Artışı, Zam, Haber
Ekonomi Haberleri

Çinli otomobil devi BYD'den Türkiye fiyatlarına bir zam daha geldi. Son 5 ayda 4. kez fiyat artıran BYD'nin Türkiye'deki en ucuz aracı olan Dolphin'in fiyatı 1 milyon 699 bin TL'ye, en pahalı aracı Tang'ın fiyatı ise 5 milyon 99 bin TL'ye çıktı.

BYD'nin Türkiye fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mayıs, temmuz ve eylül ayında liste fiyatlarını güncelleyen Çinli otomobil devi, 1 Ekim itibarıyla yeni bir zam daha yaptı. 

BYD'NİN EN PAHALI ARACI 5 MİLYON TL'Yİ AŞTI 

Bugün itibarıyla BYD'nin Türkiye fiyatlarında 175 bin TL'ye varan bir artış görüldü. Bu zamla birlikte BYD'nin Türkiye'deki en ucuz aracı olan Dolphin'in fiyatı 1 milyon 699 bin TL, en pahalı aracı Tang'ın fiyatı ise 5 milyon 99 bin TL oldu.

BYD'den Türkiye fiyatlarına zam: En ucuz aracı 1.7 milyon TL, en pahalısı 5 milyon TL - 1. Resim

1 Ekim itibarıyla BYD'nin Türkiye liste fiyatı şöyle:

MODEL

ESKİ FİYAT

YENİ FİYAT

Dolphin Comfort1 milyon 664 bin TL1 milyon 699 bin TL
Dolphin Design1 milyon 789 bin TL1 milyon 829 bin TL
Atto 32 milyon 79 bin TL2 milyon 119 bin TL
Seal U2 milyon 486 bin TL2 milyon 486 bin 750 TL
Tek motorlu Seal2 milyon 319 bin TL2 milyon 389 bin TL
Çift motorlu Seal AWD3 milyon 719 bin TL3 milyon 829 bin TL
Han4 milyon 409 bin TL4 milyon 584 bin TL
Tang4 milyon 999 bin TL5 milyon 99 bin TL

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

