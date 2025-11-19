ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kendisinden Sudan konusunda bir şeyler yapmasını istediğini belirterek, bu konuyla daha yakından ilgileneceğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın konuk olduğu Kennedy Center'da düzenlenen ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'nda konuştu.

Konuşmasında Trump, resmi ziyaret için Washington'da bulunan Muhammed bin Selman'a "Amerika'ya yaptığı yatırımlar için" teşekkür etti. Suudi Arabistan'ı, "NATO Üyesi Olmayan Önemli Müttefik" kategorisine aldıklarını söyleyen Trump, bunun sadece sayılı ülkeler için kullanılan nadir bir adım olduğunu ifade etti.

ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ittifakı eskisinden daha da güçlü hale getirdiklerini söyleyen Trump, "İran'ın nükleer kapasitesini yok ederek ülkenizin üzerindeki kara bulutları dağıttık." değerlendirmesini yaptı.

İran'a düzenledikleri saldırının sadece Suudi Arabistan için değil tüm Orta Doğu için önemli bir adım olduğunu savunan Trump, bu tarihten itibaren Suudilerin "rahatladığını" ileri sürdü.

1 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM SÖZÜ

Muhammed bin Selman'ın ziyaretiyle iki ülke arasında milyarlarca dolar değerinde birçok anlaşmaya imza attıklarını anımsatan Trump, Bin Selman'ın "1 trilyon dolarlık yatırım sözü" için kendisine minnettar olduklarını vurguladı.

Trump, "Bu hafta, ülkelerimiz arasında sivil nükleer enerji, kritik mineraller ve yapay zeka alanlarında da çığır açan anlaşmalara imza attık. Daha bugün, onlarca (Amerikan ve Suudi) şirket arasında 270 milyar dolarlık anlaşma ve satış imzalandı." şeklinde konuştu.

TRUMP'TAN SUDAN DEĞERLENDİRMESİ

Öte yandan Trump, Muhammed bin Selman'ın kendisinden Sudan konusunda bir şeyler yapmasını istediğini belirterek, bu konuyla daha yakından ilgileneceğini aktardı.

ABD Başkanı, "Majesteleri, Sudan ile ilgili çok önemli bir iş yapmamı istiyor. Bu iş aslında benim planlarım arasında yoktu. Bunun çılgınca ve kontrol edilemez bir şey olduğunu düşünmüştüm ama bunun sizin için ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. Sudan konusunda çalışmaya başlayacağız." diye konuştu.

SERKAN PULLUK

