Aydın Valiliği, Efeler ilçesinde “hayır yemeğinde domuz etinden yapılan kavurma ikram edildiği” iddialarına açıklık getirdi. Valilik, olayın 2015 yılına ait olduğunu, o dönemde herhangi bir ihbar ya da resmi başvuru yapılmadığını bildirdi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde domuz etiyle kavurma ikram edildiği yönündeki iddialar üzerine Aydın Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Valilik, kamuoyunda tartışmalara neden olan olayın yeni olmadığını, iddiaların 2015 yılına dayandığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu yıl içinde “hayır yemeğinde domuz eti ikram edildiği” iddiasına ilişkin herhangi bir ihbar ya da resmi başvurunun kayıtlara geçmediği belirtildi. Son günlerde yerel ve ulusal basında yer alan haberlerin, olayın güncelmiş gibi algılanmasına yol açtığına dikkat çekildi.

ADRESLERDE DOMUZ ETİ TESPİT EDİLDİ

Valilik açıklamasında, iddialarda adı geçen C.C. isimli şahısla ilgili olarak 2016 yılında Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılan ihbarlar doğrultusunda denetimler gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu denetimlerde, şahsa ait adreslerde çeşitli miktarlarda domuz eti tespit edildiği, bunun üzerine ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemlerin uygulandığı kaydedildi.

Aydın Valiliği, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve kontrollerin il genelinde titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayarak, kamuoyunun yanlış ve yanıltıcı bilgilere itibar etmemesi çağrısında bulundu.

