Skandal olay Aydın'da meydana geldi. Geçtiğimiz yıllarda yaban domuzu eti ticareti yaptığı için hakkında birçok defa işlem yapılan kasap C. C.’nin babasının hayrına da 500 kilo domuz etli pilav yedirdiği ortaya çıktı.

Aydın'da yapılan bir hayır tartışma konusu oldu. Skandal olay halen başka bir suçtan cezaevinde bulunan kasap C. C.’nin arkadaşlarına anlatmasıyla ortaya çıktı.

C. C., 2015 yılında bir cuma günü Efeler Bey Cami’nin önünde yaklaşık yarım ton domuz etinden yaptığı kavurmayı, babasının hayrına 3 binden fazla Aydınlıya pilavla birlikte dağıttı.

DİN GÖREVLİSİ SORUSUNU CEVAPLAMADI

Aydın Denge Haber'de yer alan habere göre Kasap C.’nin daha sonra bu durumu bir din görevlisine, "Hocam domuz etinden yaptığım kavurmayı Aydınlılar çok sevdi. Yiyen bir daha yedi. Ben şimdi sevap mı işledim, günah mı?" diye sorduğunu, din görevlisinin ise sorusunu cevaplamadan yanından ayrıldığını söylediği ifade edildi.

DOMUZ ETİ ALANLARI TEHDİT ETMİŞTİ

Aydın’da geçtiğimiz yıllarda birkaç defa yaban domuzu etleriyle yakalanan C. C.’nin, bu etleri kasaplara, sucukçulara, restoranlara ve otellere pazarladığı iddia edilmiş, ele geçirilen domuz etleri ise imha edilmişti. Kasap C., sosyal medya hesabından kendisinden domuz eti alan işletmeleri, "İsimlerinizi açıklarım" tehdidinde de bulunmuştu.

