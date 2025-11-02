Sıcaklıklar sıfırın atlında düştü, Kars buz kesti!

Kars'ta termometreler sıfırın altını görmeye başladı. Soğuk hava ile birlikte araçların camları dondu. Sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar ise buz tutan araçlarının camlarını temizlemek için dakikalarca uğraştı.

KARS BUZ KESTİ

Kars'ta havaların soğumaya başladığını ifade eden Galip Arslantürk, "Yüksek kesimlere Kar yağdığından dolayı Şehrimizde sabah sular donmaya başladı, camlarda kırağı tuttu. Yerler buz olduğu için yazlık lastikler kayar gider, kazaya sebep olur. Bunu istemiyoruz. Lütfen kar tipi lastiklerinizi takın." dedi.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI GELDİ

Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta süs havuzlarında ve su birikintilerinde don oluştu. Meteoroloji'den yapılan uyarıda önümüzdeki günlerde soğuk havanın etkisini sürdüreceği kaydedildi.