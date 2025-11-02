Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Sıcaklıklar sıfırın atlında düştü, Kars buz kesti!

Sıcaklıklar sıfırın atlında düştü, Kars buz kesti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sıcaklıklar sıfırın atlında düştü, Kars buz kesti!
Kars, Soğuk Hava, Kar, Buz, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Kars'ta hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Termometreler eksileri gösterdi, soğuktan araçların camları buz tuttu.

Kars'ta termometreler sıfırın altını görmeye başladı. Soğuk hava ile birlikte araçların camları dondu. Sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar ise buz tutan araçlarının camlarını temizlemek için dakikalarca uğraştı.

Sıcaklıklar sıfırın atlında düştü, Kars buz kesti! - 1. Resim

KARS BUZ KESTİ

Kars'ta havaların soğumaya başladığını ifade eden Galip Arslantürk, "Yüksek kesimlere Kar yağdığından dolayı Şehrimizde sabah sular donmaya başladı, camlarda kırağı tuttu. Yerler buz olduğu için yazlık lastikler kayar gider, kazaya sebep olur. Bunu istemiyoruz. Lütfen kar tipi lastiklerinizi takın." dedi.

Sıcaklıklar sıfırın atlında düştü, Kars buz kesti! - 2. Resim

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI GELDİ

Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta süs havuzlarında ve su birikintilerinde don oluştu. Meteoroloji'den yapılan uyarıda önümüzdeki günlerde soğuk havanın etkisini sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avrupa’dan Afrika’ya sessizce yayılıyor! 'Her 100 kişiden birini öldürebilir'Şanlıurfa'da ehliyet başvurusu yapan genç yatalak hasta olduğunu öğrendi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şanlıurfa'da ehliyet başvurusu yapan genç yatalak hasta olduğunu öğrendi! - YaşamEhliyet başvurusu yaptı, hayatının şokunu yaşadıİstanbullular dikkat! Tramvay seferlerine bugünlük düzenleme geldi - Yaşamİstanbullular dikkat! Tramvay seferlerine bugünlük düzenleme geldiHatay'da gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini yakıp mahallelinin borcunu kapattı - YaşamDepremzedelerin binlerce liralık borcunu kapattıSeyhan'da ürküten manzara! Seneler sonra ortaya çıktı,1900'lü yıllarda yapıldı - YaşamSeyhan'da ürküten manzara! Seneler sonra ortaya çıktı,1900'lü yıllarda yapıldıHalk dört gözle bekliyordu, sezon başladı! Türkiye'nin her yerine gidiyor, tadından geçilmiyor - YaşamHalk dört gözle bekliyordu, sezon başladı!Dünyada tek! 47. İstanbul Maratonu başladı - Yaşam47. İstanbul Maratonu başladı! İşte kapalı yollar
Sonraki Haber Yükleniyor...