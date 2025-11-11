Beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor! Bilim insanları 86 bin kişiyi inceledi ve...

Nature Aging dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya göre, birden fazla dil konuşan kişilerde beyin yaşlanması daha yavaş ilerliyor ve bilişsel gerileme riski azalıyor.

Şili’deki Adolfo Ibanez Üniversitesi’nden sinirbilimci ve çalışmanın ortak yazarı Agustin Ibanez, "Sadece bir ek dil bile hızlandırılmış yaşlanma riskini azaltıyor; iki ya da üç dil konuştuğunuzda bu etki daha da belirginleşiyor" dedi. Ibanez, araştırmanın çok dillilik ile yaşlanma arasındaki uzun süredir tartışılan ilişkiyi netleştirmeyi amaçladığını da vurguladı.

86 BİNDEN FAZLA YETİŞKİNDEN VERİ ALINDI

Uluslararası bir sinirbilimci ve psikolog ekibi tarafından yürütülen çalışma, 27 Avrupa ülkesinde yaşayan 51 ile 90 yaş arasındaki 86 binden fazla sağlıklı yetişkinden elde edilen verileri inceledi.

Araştırmacılar, iki veya daha fazla dil konuşan bireylerin, yalnızca tek dil konuşanlara kıyasla hızlandırılmış biyolojik yaşlanma belirtileri gösterme olasılığının belirgin şekilde daha düşük olduğunu tespit etti.

Bulgulara göre, çok dilli katılımcıların "biyobehavioral yaş farkı" (biyolojik ve kronolojik yaş arasındaki farkı ölçen gösterge) yüksek olma olasılığı, tek dilli bireylere kıyasla yarı yarıya daha düşüktü. Üç veya daha fazla dil konuşanlarda ise bu fark daha da azaldı.

Uzmanlar, çalışmanın kapsamı ve yönteminin, daha önce daha küçük ve sınırlı örneklemlerle yapılan araştırmalara kıyasla çok daha güçlü kanıtlar sunduğunu belirtiyor.

Birleşik Krallık’taki Reading Üniversitesi’nden bilişsel sinirbilimci Christos Pliatsikas, "Çok dilliliğin yaşlanma üzerindeki etkileri her zaman tartışmalıydı, ancak bu büyüklükte bir çalışma daha önce yapılmadı. Bulgular oldukça ikna edici görünüyor dedi.

Araştırmacılar, bu etkinin farklı kültürel ve sosyoekonomik ortamlarda da geçerli olup olmadığını anlamak için çalışmayı Avrupa dışındaki popülasyonlara genişletmeyi planlıyor.