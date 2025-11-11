İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı! Vatandaşlar evlerine ulaşmakta zorlanıyor
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul'da iş çıkış saatiyle beraber trafik yoğunluğu yüzde 90'lara yaklaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 19.00’da yüzde 89 olarak ölçüldü. Vatandaşlar evlerine varmakta zorlanıyor.
İstanbul’da trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle akşam iş çıkış saatlerinde arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 19.00’da yüzde 89 olarak ölçüldü.
D-100 Karayolu’nda ilerlemekte zorlanan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89
Sürücüler, D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlandı.
Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü. İşten dönen vatandaşlar, evlere gitmek için uzun süre bekledi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş