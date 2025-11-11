İsrail ve ABD arasında "Refah Planı" iddiası: Trump'ın damadından Jet hızıyla yalanlama

İsrail ve ABD’nin Gazze Şeridi’nin Refah kentindeki tünellerde bulunan yaklaşık 200 Hamas üyesinin akıbeti ile ilgili uzlaşmaya vardığı iddia edildi.

PLANDA BİR İLERLEME YOK

Adı açıklanmayan İsrail Güvenlik Kabinesi yetkilisi, İsrail basınına yaptığı açıklamada, söz konusu Hamas üyelerinin sürgüne gönderilmesi konusunda İsrail ve ABD’nin uzlaştığını öne sürerek, henüz Hamas üyelerini kabul edecek bir ülke bulunamadığı için planda ilerleme olmadığını ifade etti.

Söz konusu uzlaşının ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında dün gerçekleştirilen görüşmede sağlandığı aktarıldı.

ABD KUSHNER'İN GAZZE'DEKİ İSRAİL DESTEKLİ ÇETE LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ YALANLADI

Suudi Arabistan basını, Kushner’in Gazze Şeridi’ndeki Hamas karşıtı İsrail destekli Halk Güçleri adlı çetenin lideri Yasir Ebu Şebab ile İsrail’in Kiryat Gat şehrinde kurulan Gazze ateşkes izleme merkezinde gizli bir toplantı yaptığı iddia etmiş, toplantıda Refah’taki Hamas üyelerinin bölgeden çıkarılmasının ele alındığı öne sürülmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Yakın Doğu İşleri Bürosu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu toplantıyı yalanlayarak, "Bu haber sahte. Böyle bir şey gerçekleşmedi" dedi.