Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail ve ABD arasında "Refah Planı" iddiası: Trump'ın damadından Jet hızıyla yalanlama

İsrail ve ABD arasında "Refah Planı" iddiası: Trump'ın damadından Jet hızıyla yalanlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İsrail ve ABD arasında &quot;Refah Planı&quot; iddiası: Trump&#039;ın damadından Jet hızıyla yalanlama
İsrail, ABD, Hamas, Gazze, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail ve ABD’nin, Gazze’nin Refah kentindeki tünellerde bulunan yaklaşık 200 Hamas üyesinin sürgüne gönderilmesi konusunda uzlaştığı iddia edildi. Ancak Hamas üyelerini kabul edecek bir ülke bulunamadığı için plan ilerlemezken, ABD, Kushner’in Gazze’de İsrail destekli bir grup lideriyle görüştüğü iddialarını yalanladı.

İsrail ve ABD’nin Gazze Şeridi’nin Refah kentindeki tünellerde bulunan yaklaşık 200 Hamas üyesinin akıbeti ile ilgili uzlaşmaya vardığı iddia edildi.

İsrail ve ABD arasında

PLANDA BİR İLERLEME YOK

Adı açıklanmayan İsrail Güvenlik Kabinesi yetkilisi, İsrail basınına yaptığı açıklamada, söz konusu Hamas üyelerinin sürgüne gönderilmesi konusunda İsrail ve ABD’nin uzlaştığını öne sürerek, henüz Hamas üyelerini kabul edecek bir ülke bulunamadığı için planda ilerleme olmadığını ifade etti.

Söz konusu uzlaşının ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında dün gerçekleştirilen görüşmede sağlandığı aktarıldı.

ABD KUSHNER'İN GAZZE'DEKİ İSRAİL DESTEKLİ ÇETE LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ YALANLADI

Suudi Arabistan basını, Kushner’in Gazze Şeridi’ndeki Hamas karşıtı İsrail destekli Halk Güçleri adlı çetenin lideri Yasir Ebu Şebab ile İsrail’in Kiryat Gat şehrinde kurulan Gazze ateşkes izleme merkezinde gizli bir toplantı yaptığı iddia etmiş, toplantıda Refah’taki Hamas üyelerinin bölgeden çıkarılmasının ele alındığı öne sürülmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Yakın Doğu İşleri Bürosu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu toplantıyı yalanlayarak, "Bu haber sahte. Böyle bir şey gerçekleşmedi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kartal'da taksiciye cep telefonlu darp! Yol uzatma tartışması karakolda bittiA Milli Futbol Takım kadrosunda 2 sürpriz isim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya'nın ekonomisinde 'savaş' alarmı! Harcamalar arttı, 51,9 milyar dolar açık verildi - DünyaRusya'nın ekonomisinde 'savaş' alarmı!Macron'dan Filistin'e tarihi adım! Ortak komite kuruluyor - DünyaMacron'dan Filistin'e tarihi adım! Ortak komite kuruluyorTrump-Putin zirvesi olacak mı? Rus Bakan Lavrov'dan açıklama - DünyaTrump-Putin zirvesi olacak mı?İngiltere, ABD ile istihbarat paylaşımını askıya aldı! - Dünyaİngiltere, ABD’ye bilgi akışını kestiUkrayna’dan İstanbul çıkarması: Takas sürecini başlatmak için geldik! - DünyaBarışın adresi yine İstanbul! Ukrayna heyeti duyurduKabine istifaları yetmedi, çiftçiler sokağa döküldü! Yunanistan'da hükümete mesaj - DünyaÇiftçiler sokağa döküldü!
Sonraki Haber Yükleniyor...