Yıldız futbolcu fenalaştı: Hastaneye kaldırıldı

Yıldız futbolcu fenalaştı: Hastaneye kaldırıldı

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilya ekibi Sao Paulo'nun 34 yaşındaki yıldızı Oscar, efor testi esnasında fenalaşırken sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Brezilya Ligi'nin köklü kulüplerinde Sao Paulo'da forma giyen yıldız orta saha Oscar, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kariyerini ülkesinde devam ettiren Oscar, öğle saatlerinde kulüpte girdiği efor testi sırasında aniden fenalaştı. Kalp ritmindeki ani değişiklik meydana gelen 34 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Oscar'ın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulunan Sao Paulo, futbolcunun kalp ritminde düzensizlik olduğunu ve hastanede gözlem altında tutulduğunu kaydetti.

Yıldız futbolcu aniden fenalaştı: İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

"KALP RİTMİNDE DÜZENSİZLİK TESPİT EDİLDİ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "2026 sezonu öncesi hazırlıkların bir parçası olarak salı sabahı (11 Kasım) SuperCT tesislerinde yapılan muayeneler sırasında, futbolcu Oscar’ın kalp ritminde bazı düzensizlikler tespit edilmiştir. Oyuncuya, kulüp sağlık ekibi ve tesiste hazır bulunan Einstein Hastanesi’nin uzmanları tarafından derhal müdahale edilmiştir. Ardından oyuncu hastaneye sevk edilmiş, klinik olarak stabil durumda olduğu ve tanıyı netleştirmek amacıyla ek tetkiklerin yapılması için gözlem altında tutulduğu bildirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

8 YIL ÇİN'DE TOP KOŞTURDU 

Chelsea'de yıldızlaşarak Avrupa futbolunda adından söz ettiren Oscar, genç yaşına rağmen kariyerine Çin'de devam etme kararı aldı ve 2017-2025 yılları arasında Çin Ligi'nde forma giydi.

