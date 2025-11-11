Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > 20 yaşındaki genç arkadaşının evinde ölü bulundu!

20 yaşındaki genç arkadaşının evinde ölü bulundu!

- Güncelleme:
20 yaşındaki genç arkadaşının evinde ölü bulundu!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’da bir apartman dairesinde arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra uyuyan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Melisa Şengül, sabah ölü bulundu. Şengül’ün kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek; olayla ilgili iki arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, Aydın'da Orta Mahalle 215 Sokak üzerindeki bir apartmanda akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katında bulunan arkadaşının evine giden Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Melisa Şengül (20) iddiaya göre arkadaşları A.Ş. (21) ve K.E. (21) ile vakit geçirdikten sonra uykuya daldı.

20 yaşındaki genç kadın arkadaşının evinde ölü bulundu! - 1. Resim

UYANDIRAMAYINCA AMBULANSI ARADILAR

Bir süre sonra uyanan arkadaşları Şengül'ü uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Şengül'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerince yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Şengül'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Evde bulunan A.Ş. ve K.E. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

