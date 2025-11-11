Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Suriye, koalisyona resmen katıldı! ABD duyurdu

Suriye, koalisyona resmen katıldı! ABD duyurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Suriye, koalisyona resmen katıldı! ABD duyurdu
Suriye, DEAŞ, ABD, Koalisyon, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Şam'dan ilk adım geldi. Suriye, terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katıldı.

Suriye hükümeti, 61 yıllık baas rejiminin devrilmesinin ardından ABD öncülüğünde 2014 yılında kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katıldı.

ABD’nin Suriye Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye’nin DEAŞ’a karşı mücadele eden uluslararası koalisyona katıldığını duyurdu.

Suriye, koalisyona resmen katıldı! ABD duyurdu - 1. Resim

90. KOALİSYON ORTAĞI OLDU

Büyükelçiliğin paylaşımında, "Bu, Suriye ve küresel terörle mücadele tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir andır. Suriye, resmen IŞİD’i (DEAŞ) yenmek için uluslararası koalisyona katılan 90. ortak oldu." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Koalisyon, 2014 yılında ABD öncülüğünde kurulduğundan bu yana çok sayıda ülkenin katılımıyla Suriye ve Irak’ta DEAŞ’a karşı operasyonlar yürütmüş ancak Suriye hükümeti, bu operasyonlara resmen dahil edilmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Uçak gemisi Gerald R. Ford bölgeye ulaştı! ABD'den Karayipler'e askeri takviyeKasiyere 'çocuğu neden uyardın' dayağı! Baba ve yanındakiler dehşet saçtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uçak gemisi Gerald R. Ford bölgeye ulaştı! ABD'den Karayipler'e askeri takviye - DünyaABD, Gerald R. Ford'u bölgeye konuşlandırdıİsrail ve ABD arasında "Refah Planı" iddiası: Trump'ın damadından Jet hızıyla yalanlama - Dünyaİsrail ve ABD arasında "Refah Planı" iddiasıRusya'nın ekonomisinde 'savaş' alarmı! Harcamalar arttı, 51,9 milyar dolar açık verildi - DünyaRusya'nın ekonomisinde 'savaş' alarmı!Macron'dan Filistin'e tarihi adım! Ortak komite kuruluyor - DünyaMacron'dan Filistin'e tarihi adım! Ortak komite kuruluyorTrump-Putin zirvesi olacak mı? Rus Bakan Lavrov'dan açıklama - DünyaTrump-Putin zirvesi olacak mı?İngiltere, ABD ile istihbarat paylaşımını askıya aldı! - Dünyaİngiltere, ABD’ye bilgi akışını kesti
Sonraki Haber Yükleniyor...