Irak kararını verdi! "Tüm silahlı gruplara son verilecek"

Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani, ülkesindeki güvenlik durumunun iyileşmesiyle devlet kurumları dışındaki silah varlığına artık hiçbir gerekçe kalmadığını belirterek, bu önlemlerin “herhangi bir grup veya bireye yönelik olmadığını” vurguladı.

IRAK'TAN LÜBNAN'A BENZER KARAR

Bağdat’ta 1920 İngiliz işgaline karşı ayaklanmanın yıldönümü için düzenlenen kabile toplantısında konuşan el-Sudani, hükümetinin “önceliği hizmet” anlayışıyla vilayetleri ziyaret edip projeleri denetlediğini ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Irak’ın kabilelerinin siyasi hayattaki rolünü öven el-Sudani, “tüm silahların devlet kontrolüne alınması, hukuk düzeninin sağlanması ve yolsuzlukla mücadele” taleplerinin dini otoriteler ve sivil toplum tarafından dile getirildiğini ve bu konuda taviz verilemeyeceğini ifade etti.

“Güvenli bir ortamda, silahların devlet kurumları dışında bulunmasının hiçbir gerekçesi yoktur; kabileler, hukuk ve yargının otoritesini desteklemelidir” dedi.

SİLAHLI GRUPLARA SON VERİLECEK

El-Sudani herhangi bir grup ismi vermese de siyasi gözlemciler, sözlerinin devlet otoritesi dışındaki silahlı gruplara yönelik bir uyarı olarak yorumladı.

Aynı dönemde Lübnan da tüm silahların devlet kontrolüne alınması konusunda tartışmalar yaşıyor.

Lübnan hükümeti, yıl sonuna kadar tüm silahların sadece ulusal orduya ait olmasını öngören bir plan hazırlıyor. Bu plana Hizbullah sert tepki göstererek, bunu İsrail ve ABD’nin baskılarıyla bağlantılı siyasi bir hamle olarak nitelendiriyor.

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, ordudan planın uygulanmasına yönelik yol haritası hazırlamasını isterken, Cumhurbaşkanı Joseph Aoun İsrail’in çekilmesi, tutukluların serbest bırakılması ve silahların tam devlet kontrolü gibi maddeleri içeren daha geniş kapsamlı bir ulusal teklif sundu.