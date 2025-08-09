Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Irak kararını verdi! "Tüm silahlı gruplara son verilecek"

Irak kararını verdi! "Tüm silahlı gruplara son verilecek"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Irak kararını verdi! &quot;Tüm silahlı gruplara son verilecek&quot;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Lübnan'ın ardından Irak, devlet dışı kontrolündeki tüm silahlı grupların varlığına son verme kararı aldı. Irak Başbakanı Sudani, ülkesindeki güvenlik durumunun iyileşmesiyle devlet kurumları dışındaki silah varlığına artık hiçbir gerekçe kalmadığını belirterek, bu önlemlerin “herhangi bir grup veya bireye yönelik olmadığını” vurguladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani, ülkesindeki güvenlik durumunun iyileşmesiyle devlet kurumları dışındaki silah varlığına artık hiçbir gerekçe kalmadığını belirterek, bu önlemlerin “herhangi bir grup veya bireye yönelik olmadığını” vurguladı.

Irak kararını verdi! "Tüm silahlı gruplara son verilecek" - 1. Resim

IRAK'TAN LÜBNAN'A BENZER KARAR

Bağdat’ta 1920 İngiliz işgaline karşı ayaklanmanın yıldönümü için düzenlenen kabile toplantısında konuşan el-Sudani, hükümetinin “önceliği hizmet” anlayışıyla vilayetleri ziyaret edip projeleri denetlediğini ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Irak’ın kabilelerinin siyasi hayattaki rolünü öven el-Sudani, “tüm silahların devlet kontrolüne alınması, hukuk düzeninin sağlanması ve yolsuzlukla mücadele” taleplerinin dini otoriteler ve sivil toplum tarafından dile getirildiğini ve bu konuda taviz verilemeyeceğini ifade etti.

“Güvenli bir ortamda, silahların devlet kurumları dışında bulunmasının hiçbir gerekçesi yoktur; kabileler, hukuk ve yargının otoritesini desteklemelidir” dedi.

Irak kararını verdi! "Tüm silahlı gruplara son verilecek" - 2. Resim

SİLAHLI GRUPLARA SON VERİLECEK

El-Sudani herhangi bir grup ismi vermese de siyasi gözlemciler, sözlerinin devlet otoritesi dışındaki silahlı gruplara yönelik bir uyarı olarak yorumladı.

Aynı dönemde Lübnan da tüm silahların devlet kontrolüne alınması konusunda tartışmalar yaşıyor.

Lübnan hükümeti, yıl sonuna kadar tüm silahların sadece ulusal orduya ait olmasını öngören bir plan hazırlıyor. Bu plana Hizbullah sert tepki göstererek, bunu İsrail ve ABD’nin baskılarıyla bağlantılı siyasi bir hamle olarak nitelendiriyor.

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, ordudan planın uygulanmasına yönelik yol haritası hazırlamasını isterken, Cumhurbaşkanı Joseph Aoun İsrail’in çekilmesi, tutukluların serbest bırakılması ve silahların tam devlet kontrolü gibi maddeleri içeren daha geniş kapsamlı bir ulusal teklif sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Süper Lig'e 3 puanla başladı! Samsunspor - Gençlerbirliği maçı sonucu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çin'de sel felaketi büyüyor! Ölü sayısı 22'ye yükseldi - DünyaSel felaketi büyüyor! Ölü sayısı 22'ye yükseldiİsrailli çeteler Gazze'ye insani yardım götüren tırları yağmaladı! - DünyaSiyonist çeteler 83 insani yardım tırını yağmaladıHavadan bırakılan yardım malzemesinin altında kaldı! Gazze'de bir çocuk daha açlık krizine kurban gitti - DünyaHavadan bırakılan yardım Gazzeli çocuğu hayattan kopardıDönümü 2 sente satılan toprakta tarihi zirve: Trump ve Putin buluşmasında 'manidar' Alaska seçimi - DünyaTarihi zirvede 'manidar' Alaska seçimi'6 savaş uçağı düşürüldü' iddiasına ilişkin açıklama geldi: S-400'ler kullanıldı - Dünya'6 savaş uçağı düşürüldü' iddiası: S-400'ler kullanıldıİsrailli milletvekillerinden sürpriz çağrı! "Tel Aviv hükümetine yaptırım uygulayın" - Dünyaİsrailli milletvekillerinden sürpriz çağrı!
Sonraki Haber Yükleniyor...