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35'inde imzayı attı! Galatasaray'da dünyaları kazanıyordu, Feghouli'nin yeni maaşı şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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35&#039;inde imzayı attı! Galatasaray&#039;da dünyaları kazanıyordu, Feghouli&#039;nin yeni maaşı şaşırttı
Sofiane Feghouli, Irak, Futbol, Transfer, Galatasaray, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de Galatasaray (2017-2022) ve Fatih Karagümrük'te (2023-2024) forma giyen Sofiane Feghouli, geçtiğimiz sezonu kulüpsüz geçirdi. Galatasaray ile 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 35 yaşındaki Cezayirli futbolcu, yeni takımıyla sözleşme imzaladı. Transfer "Futbol tarihine yeni bir sayfa" mesajıyla duyurulurken; Feghouli'nin yeni kontratı kısa sürede gündem oldu.

GÖKHAN KARATAŞ - Premier Lig ekibi West Ham United'dan 4 milyon 250 bin euro karşılığında geldiği Galatasaray'da 2017-2022 yılları arasında forma giyen Sofiane Feghouli, 2023-2024'te Fatih Karagümrük'ün başarısı için mücadele ettikten sonra geçtiğimiz sezonu boşta geçirdi. Bir dönem adından sıkça söz ettirentecrübeli futbolcunun yeni adresi belli oldu.

Galatasaray'da dünyaları kazanıyordu, yeni maaşı şaşırttı! Bir sezon kulüpsüz kaldı, 35'inde imzayı attı - 1. Resim

IRAK'TA OYNAYACAK

Galatasaray'da 162, Fatih Karagümrük'te 36 kez forma giyen; Türkiye kariyerinde 36 gol ve 34 asistlik skor katkısı sunan 35 yaşındaki yıldız, sürpriz bir kararla Irak'a transfer oldu.

Yeni sezonda Amanat Bağdat forması giyecek Feghouli'nin sözleşme detayları dikkat çekti.

Galatasaray'da dünyaları kazanıyordu, yeni maaşı şaşırttı! Bir sezon kulüpsüz kaldı, 35'inde imzayı attı - 2. Resim

YENİ MAAŞI 200 BİN EURO

Irak kulübü ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Sofiane Feghouli'nin, yıllık 200 bin eurogarantiücret alacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dikkat çeken anlaşma; Avrupa stadyumlarından başkentin kalbine. İspanyol Valencia'nın yıldızı, İngiliz West Ham'ın oyun kurucusu ve Cezayir Milli Takımı'nın en göze çarpan yıldızlarından biri. Resmi olarak Bağdat Amanat'a katıldı. Feghouli gibi bir yıldızın ligimize gelmesiyle Irak futbol tarihine yeni bir sayfa açıyoruz" denildi.

Galatasaray'da dünyaları kazanıyordu, yeni maaşı şaşırttı! Bir sezon kulüpsüz kaldı, 35'inde imzayı attı - 3. Resim

GALATASARAY'DAN 3,8 MİLYON EURO VE BONUSLAR

Cezayirli futbolcu, Galatasaray'da 3 milyon 850 bin euro kazanıyordu. Feghouli, her bir sezon için; 10'uncu resmi müsabakaya istinaden 75 bin euro, 20'inci resmi müsabakaya istinaden 75 bin euro bonus alıyordu.

Ayrıca sarı-kırmızılı takımın, futbolcunun oynadığı Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5 bin euro prim ödeniyordu.

Galatasaray'da dünyaları kazanıyordu, yeni maaşı şaşırttı! Bir sezon kulüpsüz kaldı, 35'inde imzayı attı - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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