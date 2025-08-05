Galatasaray'da 6 milyon euroluk hayal kırıklığı! Süper Lig'den talip: Okan Buruk'la sürpriz görüşme

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında yaklaşık 6 milyon euro bonservis karşılığında Eyüpspor'dan transfer ettiği Ahmed Kutucu ile yollarını ayırabilir. Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, sarı-kırmızılarda beklentileri karşılayamayan 25 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

OKAN BURUK'UN KARARI BEKLENİYOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Selçuk İnan, Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk ile bir görüşme yapacak ve Ahmed'i kadroda düşünüp düşünmediğini soracak.Buruk'tan olumlu cevap gelmesi halinde resmi görüşmeler başlayacak. Kocaelispor, transferin gerçekleşmesi halinde ise Ryan Mendes ve Rigoberto Rivas'tan birini gönderecek.

SAVUNMAYA DA TAKVİYE OLACAK

Öte yandan Fenerbahçe'den Emre Mor ve Beşiktaş'tan Can Keleş için girişimlerini sürdüren Körfez ekibinin, savunmaya da takviye yapacağı ve birkaç isimle görüştüğü belirtildi.