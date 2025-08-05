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Galatasaray'da 6 milyon euroluk hayal kırıklığı! Süper Lig'den talip: Okan Buruk'la sürpriz görüşme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da 6 milyon euroluk hayal kırıklığı! Süper Lig&#039;den talip: Okan Buruk&#039;la sürpriz görüşme
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Selçuk İnan'ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardudan Agyei, Dijksteel, Haidara, Jovanovic, Nonge ve Petkovic'i kadrosuna katan yeşil-siyahlılar, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'ya da imza attırmayı hedefliyor.

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında yaklaşık 6 milyon euro bonservis karşılığında Eyüpspor'dan transfer ettiği Ahmed Kutucu ile yollarını ayırabilir. Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, sarı-kırmızılarda beklentileri karşılayamayan 25 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da 6 milyon euroluk hayal kırıklığı! Süper Lig'den talip: Okan Buruk'la sürpriz görüşme - 1. Resim

OKAN BURUK'UN KARARI BEKLENİYOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Selçuk İnan, Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk ile bir görüşme yapacak ve Ahmed'i kadroda düşünüp düşünmediğini soracak.Buruk'tan olumlu cevap gelmesi halinde resmi görüşmeler başlayacak. Kocaelispor, transferin gerçekleşmesi halinde ise Ryan Mendes ve Rigoberto Rivas'tan birini gönderecek.

Galatasaray'da 6 milyon euroluk hayal kırıklığı! Süper Lig'den talip: Okan Buruk'la sürpriz görüşme - 2. Resim

SAVUNMAYA DA TAKVİYE OLACAK

Öte yandan Fenerbahçe'den Emre Mor ve Beşiktaş'tan Can Keleş için girişimlerini sürdüren Körfez ekibinin, savunmaya da takviye yapacağı ve birkaç isimle görüştüğü belirtildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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