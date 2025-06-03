Selçuk İnan resmi imzayı attı! "Meydan okuma" dedi, söz verdi

TFF 1'inci Lig’de şampiyon olarak 16 yıllık Süper Lig hasretine son veren Kocaelispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan için imza töreni düzenlendi. 1+1 yıllık mukavele yapan genç çalıştırıcı, "Ne olursa olsun sahada her şeyini veren, mücadele eden takım göreceksiniz. Onun sözünü verebilirim" dedi.

Uzun yıllar Galatasaray formasını giydikten sonra 2020'da kramponlarını asan Selçuk İnan, 2022'de teknik direktörlük kariyerine adım atmış, son olarak Gaziantep FK'daki görevinden 10 Mayıs'ta ayrılmıştı. Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, 40 yaşındaki antrenör için için imza töreni düzenledi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen törende Selçuk İnan, kendisini 1+1 yıllığına yeşil-siyahlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

"VİZYONUMUZ SADECE SÜPER LİG'DE KALICILIK DEĞİL"

Kulüp Başkanı Recep Durul, yaptığı konuşmada, 16 yıl hasret kaldıkları Süper Lig'e kavuştuklarını söyledi. Kocaelispor'un vizyonunun sadece Süper Lig'de kalıcılık değil, daha önce elde ettiği başarıların üzerine yenilerini eklemek olduğunu belirten Durul, Selçuk İnan'ın da başarı odaklı olduğunu, hedef basamaklarını bir bir çıkmayı planladıklarını kaydetti.

"KOCAELİSPORUN BAŞARISI İÇİN KENETLENDİK"

Kocaelispor'u daha ileriye taşımak için el ele verip, kenetlendiklerini vurgulayan Durul, "İnşallah bu yeni süreç hocamızla, ekibiyle camiamıza, şehrimize hayırlar getirir. Nice başarıları hep birlikte elde ederiz" dedi.

"BU BENİM İÇİN MEYDAN OKUMA"

Teknik direktör Selçuk İnan, Kocaelispor'un hedefleri olan büyük bir camia olduğunu, gelmesindeki en büyük sebebin de bu olduğunu söyledi. Hayatının mücadele ederek geçtiğini ve antrenörlükte 6'ncı yılına girdiğini dile getiren İnan, "Artık kendi kariyerimde başarı yakalamak istiyorum. Bunu da ancak böyle güçlü taraftarla, güçlü camiayla yakalayabilirim. Bunu biliyorum. Bu benim için bir meydan okuma" şeklinde konuştu.

"SAHADA HER ŞEYİNİ VEREN TAKIM GÖRECEKSİNİZ"

Hedefleri ve hayalleri olduğunu dile getiren Selçuk İnan, kendisine bu fırsatı verdiği için Kocaelispor yönetimine teşekkür etti. Takımı hep beraber yukarı taşımaya çalışacaklarını anlatan İnan, "Ne olursa olsun sahada her şeyini veren, mücadele eden takım göreceksiniz. Onun sözünü verebilirim. Her şey bizim için inşallah iyi olur, hayırlı olur. Hep beraber de bunun altından kalkacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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"GAZİANTEP'TE BUNU BAŞARDIK"

Selçuk İnan, bir gazetecinin, hangi oyun tarzıyla sahaya çıkmayı düşündüğünü sorması üzerine şu değerlendirmelerde bulundu: