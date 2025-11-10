Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de havacılık sektörü çöktü! Her gün binlerce uçuş iptal ediliyor

ABD'de havacılık sektörü çöktü! Her gün binlerce uçuş iptal ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Ekonomi Haberleri

ABD'de hükümetin 40 gündür kapalı olması ülkede havacılık faaliyetlerini durdurdu. ABD'de günlük uçuş iptallerinin sayısı 2 bin 700'ü geçti.

ABD'de pazar günü 2 bin 700'den fazla uçuş iptal edilirken, ülkedeki uçuşları izleyen FlightAware sitesine göre yalnızca pazar günü yaklaşık 10 bin uçuşta gecikme yaşandı.

Cuma günü binden fazla, cumartesi günü ise bin 500'den fazla uçuş iptal edildi.

HAVA TRAFİĞİNDE BÜYÜK AZALMA 

Öte yandan, ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, kapanmanın devam etmesi halinde ABD hava trafiğinin önemli ölçüde azalabileceğini belirtti.

Duffy, ek kesintilerle uçuşlarda yüzde 20'ye kadar azaltmaya gidilebileceği uyarısında bulundu.

ABD'DE UÇUŞLAR NEDEN İPTAL EDİLİYOR?

Hükümetin kapalı olması nedeniyle aktif görev alan hava trafik kontrol memurlarının sayısının azalması, uçuş iptallerinin ana nedeni olarak gösterilirken, firmalar sorumluluğu hükümete ve Kongre'ye atıyor.

