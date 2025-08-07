Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Daha acı bir felaketin önüne geçilmiş! Metan gazı faciasında Mehmetçik'ten büyük fedakarlık!

Daha acı bir felaketin önüne geçilmiş! Metan gazı faciasında Mehmetçik'ten büyük fedakarlık!

Güncelleme:
Gündem Haberleri

Irak'ın kuzeyinde 12 askerin mağarada şehit olduğu olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayda ihmal ve kasıt tespit edilmediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'nda, geçtiğimiz ay bir mağarada metan gazı nedeniyle 12 askerin şehit olduğu faciaya ilişkin yeni açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı bildirildi.

DAHA BÜYÜK BİR FELAKETİ ÖNLEMİŞLER

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir."

Ayrıntılar geliyor...

