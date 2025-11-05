Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ahmet Özer hakkında yeni karar! 'Rüşvet almak' ile suçlanıyordu

Ahmet Özer hakkında yeni karar! 'Rüşvet almak' ile suçlanıyordu

Kaynak: Anadolu Ajansı
Ahmet Özer hakkında yeni karar! &#039;Rüşvet almak&#039; ile suçlanıyordu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik iddianamede "ihaleye fesat karıştırma" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istenen görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "rüşvet almak" suçundan takipsizlik kararı verildi.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de arasında olduğu 12 şüpheli hakkında "rüşvet almak" suçundan verilen takipsizlik kararında, dava açmaya yeterli delil elde edilemediği ve iddiaların soyut kaldığı belirtildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ahmet Özer'in de arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında "rüşvet almak" suçundan takipsizlik kararı verildi.

Takipsizlik kararında, şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın kendisine ait Bilginay firmasının Esenyurt Belediyesi'nde 2024'te aldığı ihalede, ihale sürecinde görevli memurlara, başkan ve başkan yardımcılarına rüşvet verdiğinin iddia edildiği kaydedildi.

Şüphelilerin alınan savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini beyan ettikleri belirtilen kararda, soruşturma kapsamında üzerlerine atılı "rüşvet almak" suçunu işlediklerine dair dava açmaya yeterli delil elde edilemediği ve iddiaların soyut nitelikte kaldığı aktarıldı.

Kararda, bu nedenlerle şüphelilerin üzerine atılı suça ilişkin kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ifade edildi.

İDDİANAMEDE ÖZER'İN "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA" VE "ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK" SUÇLARINDAN HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep ediliyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer' in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4'er yıldan on ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsaderesi edilmesi isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

