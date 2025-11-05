Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump’tan iddialı tahmin: Kapalı hükümete rağmen borsada rekor bekliyor

Trump’tan iddialı tahmin: Kapalı hükümete rağmen borsada rekor bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump’tan iddialı tahmin: Kapalı hükümete rağmen borsada rekor bekliyor
Donald Trump, Ekonomi, Borsa, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, borsadaki yükselişe dikkat çekerek, son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldığını belirtti. Hükümetin kapalı olmasının piyasalar üzerindeki etkisine vurgu yapan Trump, "Yakında borsada yeni rekorlar göreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray’da bir araya geldi. 

Federal hükümetin kapalı kalmasına ilişkin açıklama yapan Trump, senatörlere “Hükümeti yakında yeniden açmalıyız” dedi.

"BORSADA REKOR OLACAK"

Kapalı hükümetin bir önceki gün yapılan New York Belediyesi seçimlerine atıfta bulunarak, “Hükümetin kapalı olmasının dünkü seçimlerde oldukça etkisi oldu” dedi.

Konuşmasında borsaya da değinen Trump, borsanın 9 aydaki en yüksek seviyeye ulaştığını belirten Trump, ileride rekor seviyelere ulaşacağını da ifade etti.

Trump ayrıca, hükümetin kapalı olmasının borsayı etkilediğinin de altını çizdi.

60 OY GEREKLİ

ABD Başkanı demokratların desteği olmadan hükümeti yeniden açmak için yasa tasarısını Cumhuriyetçilerden geçirmelerini istiyor.

ABD Senatosu'ndaki “Filibuster” kuralı nedeniyle, yasa tasarısının kabul edilmesi için 60 oy gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD ile Rusya hattında restleşme: Nükleer bombayı fırlatın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD ile Rusya hattında restleşme: Nükleer bombayı fırlatın - DünyaWashington-Moskova hattında gerilim tırmanıyorGazze'nin altında betonlu dehşet! 150 kişi diri diri gömülüyor - DünyaGazze'nin altında betonlu dehşet!Tel Aviv-Atina hattında askeri yakınlaşma! Düzinelerce savaş uçağıyla tatbikat yaptılar - DünyaTel Aviv-Atina hattında askeri yakınlaşma!Pakistan'da yolcu otobüsü ile LPG yüklü tanker kaza yaptı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı - DünyaPakistan'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varİsrail Başbakanı Netanyahu'ya mahkemede vicdan sınavı! 'Oğlumu sen öldürdün' - DünyaNetanyahu'ya mahkemede vicdan sınavı!Nükleer üslerin üzerinde drone görüldü! Belçika NATO’nun 4. maddesini devreye sokuyor - DünyaNükleer üslerin üzerinde drone görüldü
Sonraki Haber Yükleniyor...