Trump’tan iddialı tahmin: Kapalı hükümete rağmen borsada rekor bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Federal hükümetin kapalı kalmasına ilişkin açıklama yapan Trump, senatörlere “Hükümeti yakında yeniden açmalıyız” dedi.

"BORSADA REKOR OLACAK"

Kapalı hükümetin bir önceki gün yapılan New York Belediyesi seçimlerine atıfta bulunarak, “Hükümetin kapalı olmasının dünkü seçimlerde oldukça etkisi oldu” dedi.

Konuşmasında borsaya da değinen Trump, borsanın 9 aydaki en yüksek seviyeye ulaştığını belirten Trump, ileride rekor seviyelere ulaşacağını da ifade etti.

Trump ayrıca, hükümetin kapalı olmasının borsayı etkilediğinin de altını çizdi.

60 OY GEREKLİ

ABD Başkanı demokratların desteği olmadan hükümeti yeniden açmak için yasa tasarısını Cumhuriyetçilerden geçirmelerini istiyor.

ABD Senatosu'ndaki “Filibuster” kuralı nedeniyle, yasa tasarısının kabul edilmesi için 60 oy gerekiyor.