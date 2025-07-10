MSB'den metan gazı şehitleri açıklaması: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde metan gazı nedeniyle 12 askerin şehit olduğu olayın detaylarını paylaştı. Yapılan açıklamada "Yaşadığımız bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlanmıştır." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı. Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak 12 askerin nasıl şehit olduğuna dair ayrıntılar da paylaşıldı.

Başlatılan idari soruşturmanın devam ettiğinin ifade edildiği açıklamada, bölgede temizlenen 3 bin 765 mağarada benzer bir olayın yaşanmadığı dile getirildi.

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1-5 Temmuz tarihleri arasında mağarada köpekle keşif yapıldığı açıklanırken olaydan bir gün önce patlayıcı taraması, olay günü ise köpekle keşif gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Olayın yaşandığı 6 Temmuz’da mağaraya girilmeden köpek ile tekrar keşif yapılmış, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine 3 grup hâlinde (6+4+2) aralıklarla toplam 12 personelimiz ile mağaraya girilmiştir.

"2 KİŞİ DIŞARI ÇIKARAK YARDIM İSTEDİ"

Bir gün önce tespit edilen ikinci katın arama tarama faaliyeti esnasında önde ilerleyen unsurlarımızda sendeleme ve bayılmaların olması üzerine en arkadaki irtibat ve emniyet timi (2 kişi) dışarı çıkarak yardım istemiştir.

Dışarıda bulunan 5 personel yardım çağrısı üzerine silah arkadaşlarını kurtarmak için derhal mağaraya girmiş, girenlerin bir kısmında da sendeleme ve bayılmalar olmuştur. Ardından, dışarda bulunan 12 personelimiz ikişerli gruplar hâlinde mağaraya girmiş, gazdan etkilenen personeli dışarıya çıkarmaya çalışmıştır.

En önde bulunan 7 silah arkadaşımız hariç gazdan etkilenen tüm personelimiz, arama tarama faaliyetinde görevli personelimizin fedakârlığıyla dışarı çıkarılmış ve derhâl hava yolu ile hastaneye sevk edilmiş, tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

"İLK DEFA KARŞILAŞILAN BİR DURUM"

İlk defa karşılaşılan bir durum olması nedeniyle AFAD ve Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bağlı uzman arama kurtarma ekiplerinden destek talep edilmiştir. Uzman ekipler tarafından yapılan ölçümlerde mağara içerisinde karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarına rastlanmış, oksijen oranının yüzde 19’a düştüğünün tespit edilmesi üzerine mağaraya fanlarla oksijen basılmıştır

Oksijen seviyesinin yüzde 60’a çıkarılması sonrası mağaraya giren Türkiye Taş Kömürü Kurumu uzman ekipleri tarafından şehit olan 7 kahraman silah arkadaşımızın naaşına ulaşılmıştır"