Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama mı yapıldı? DMM'den açıklama geldi
✓ DOĞRULUK KONTROLÜ

12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama mı yapıldı? DMM'den açıklama geldi

Editör:
- Güncelleme:
12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama mı yapıldı? DMM&#039;den açıklama geldi
Dezenformasyon, Oda TV, Şehit, Asker, Haber
Gündem Haberleri

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasıyla ilgili Oda TV'nin ortaya attığı "mağarada tuzaklama yapıldığı"na yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerden arındırılan bir mağarada yapılan arama-tarama çalışmaları sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 12'si şehit oldu.

Acı olayın ardından Oda TV'nin yaptığı bir habere Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)'den yalanlama geldi.

 "Emekli bir personelin değerlendirmesine dayandırılan "mağarada tuzaklama yapıldığı" yönündeki iddialar, dezenformasyon ürünüdür" denilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yaşanan elim olayla ilgili, emekli bir personelin değerlendirmesine dayandırılan "mağarada tuzaklama yapıldığı" yönündeki iddialar, dezenformasyon ürünüdür.

Millî Savunma Bakanlığı’mız tarafından yapılan açıklamadan, 6 Temmuz 2025 tarihinde 852 Rakımlı Tepe’de meydana gelen elim hadisede tuzaklama iddiasının asılsız olduğu net biçimde anlaşılmaktadır.

Millî Savunma Bakanlığı kaynaklarının vurguladığı üzere söz konusu mağara yaklaşık iki yıldır TSK kontrolünde olduğu için teröristlerin kimyasal tuzaklama yapması söz konusu değildir. Etkilenen personelin mağaraya aynı anda sokulduğu iddiası da doğru değildir.

Emekli asker sıfatıyla yapılan yorumlar, kamuoyunda resmî bilgi gibi algılanmamalıdır. Şehitlerimizin Aziz Hatırasını kullanarak bilgi kirliliği oluşturmaya çalışan kişi veya odaklara karşı, toplumsal sorumluluk bilinciyle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kamuoyunun, yalnızca resmî makamlarca yapılan açıklamaları esas alması, asılsız iddialarla oluşturulmak istenen dezenformasyon kampanyalarına karşı dikkatli olması büyük önem arz etmektedir."

Doğruluk Kontrolü

Yanlış
İddia Sahibi: Oda Tvİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git

Diogo Jota'nın ölümünde sır perdesi aralandı! Kazanın sebebi ortaya çıktıAntalya'yı birbirine katan Zeus'un sahibi konuştu! "İnsanlara saldırmazdı, sosyal bir aslandı"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Belediye başkan adayı olmuştu! Zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti - GündemZehir zemberek sözlerle CHP'den istifa ettiAntalya'yı birbirine katan Zeus'un sahibi konuştu! "İnsanlara saldırmazdı, sosyal bir aslandı" - Gündem"İnsanlara saldırmazdı, sosyal bir aslandı"Akciğer filminde şok gerçek! Erken doğan bebeğin midesi delinmiş... - GündemAkciğer filminde şok gerçek! Erken doğan bebeğin midesinde..PKK ne zaman silah bırakacak? DEM'li Hatimoğulları tarih verip "Tarihi günlerin şafağındayız" dedi - GündemTarih verildi: En kritik hafta...Valilikler peş peşe açıklıyor: 50'ye yakın kentte ormana girişler yasaklandı! - Gündem50'ye yakın kentte ormana girişler yasaklandı!Antalya'da suçüstü! Rüşvet parasıyla yakalandılar: Aralarında SGK müfettişleri de var - GündemSuçüstü! Rüşvet parasıyla yakalandılar
Sonraki Haber Yükleniyor...