Metan gazı nasıl anlaşılır? Emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş "âdeta görünmez bir düşman" diyerek uyardı

Pençe-Kilit Harekât sahasında metan gazından dolayı 12 askerimizin şehit olmasının ardından Emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş'tan dikkat çeken uyarılar geldi.

YILMAZ BİLGEN - Güvenlik Bürokrasisi Pençe-Kilit Harekât sahasında yaşanan elim olayın eş güdüm hâlinde ve tüm boyutları ile araştırıldığını belirtiyor.

Olayı değerlendiren emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş, şunları söylüyor:

"Bu ve benzeri mağaraların en sinsi yanı ve tehlikelerinden biri de metan gazıdır. Bitkisel çürümelerden veya fosil yakıt oluşumlarından kaynaklanan bu gaz, kokusuz ve renksiz olmasıyla âdeta görünmez bir düşmandır. Bu sebeple gaz ölçüm cihazlarının her operasyonda, özellikle sabah erken veya akşamüzeri gibi gaz birikiminin arttığı zamanlarda, titizlikle kullanılması şarttır. Birliklere yeterli sayıda bu cihazlardan temin edilmesi, personel güvenliğinin ne denli öncelikli olduğunun göstergesidir. Ayrıca, metan riskinin olduğu alanlarda tüm tutuşma kaynakları ortadan kaldırılmalı ve personel mutlaka kendi kendine yeten solunum cihazları ve yangın geciktirici ekipmanlarla donatılmalıdır. Bir sızıntı durumunda, hızla tahliye ve acil tıbbi müdahale, can kaybını önlemede kritik öneme sahiptir."