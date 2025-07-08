Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Güncel > Metan gazı nasıl anlaşılır? Emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş "âdeta görünmez bir düşman" diyerek uyardı

Metan gazı nasıl anlaşılır? Emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş "âdeta görünmez bir düşman" diyerek uyardı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Metan gazı nasıl anlaşılır? Emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş &quot;âdeta görünmez bir düşman&quot; diyerek uyardı
Metan Gazı, Güvenlik, Emniyet, Gaz Zehirlenmesi, Haber
Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pençe-Kilit Harekât sahasında metan gazından dolayı 12 askerimizin şehit olmasının ardından Emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş'tan dikkat çeken uyarılar geldi.

YILMAZ BİLGEN - Güvenlik Bürokrasisi Pençe-Kilit Harekât sahasında yaşanan elim olayın eş güdüm hâlinde ve tüm boyutları ile araştırıldığını belirtiyor.

Olayı değerlendiren emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş, şunları söylüyor:

"Bu ve benzeri mağaraların en sinsi yanı ve tehlikelerinden biri de metan gazıdır. Bitkisel çürümelerden veya fosil yakıt oluşumlarından kaynaklanan bu gaz, kokusuz ve renksiz olmasıyla âdeta görünmez bir düşmandır. Bu sebeple gaz ölçüm cihazlarının her operasyonda, özellikle sabah erken veya akşamüzeri gibi gaz birikiminin arttığı zamanlarda, titizlikle kullanılması şarttır. Birliklere yeterli sayıda bu cihazlardan temin edilmesi, personel güvenliğinin ne denli öncelikli olduğunun göstergesidir. Ayrıca, metan riskinin olduğu alanlarda tüm tutuşma kaynakları ortadan kaldırılmalı ve personel mutlaka kendi kendine yeten solunum cihazları ve yangın geciktirici ekipmanlarla donatılmalıdır. Bir sızıntı durumunda, hızla tahliye ve acil tıbbi müdahale, can kaybını önlemede kritik öneme sahiptir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

En büyük ikinci 500 1,3 trilyon liraya ulaştı! Üretimden satışlarda yüzde 41’lik artış varBeyaz Saray'da Trump-Netanyahu zirvesi: Ateşkes ilan edilecek mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1 liraya ev, arsa... Bakanlık peşlerine düştü: İlan sitelerinde herkesin karşısına çıkıyor - Güncel1 liraya ev, arsa... Bakanlık peşlerine düştüLeman'daki karikatür skandalına bir tepki de Kurtulmuş'tan: Saldırıyı yapan şerefsizler ve arkasındakiler... - GüncelLeman'daki karikatür skandalına bir tepki de Kurtulmuş'tan!Kars Sarıkamış'ta deprem oldu! AFAD ve Kandilli ilk verileri duyurdu - GüncelKars Sarıkamış'ta deprem oldu!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Milletimizi bu utançtan kurtaracağız - Güncel"Milletimizi bu utançtan kurtaracağız"Rusya-Ukrayna müzakereleri... Hakan Fidan: Her iki tarafın farklı düşünceleri var - Güncel"Rusya ve Ukrayna'nın farklı düşünceleri var"İsrail satma diye yalvardı! F-35'li Türkiye bölgede dengeleri sarsar - GüncelF-35'li Türkiye bölgede dengeleri sarsar
Sonraki Haber Yükleniyor...