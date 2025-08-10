Komşuda klor gazı ülkeyi esir aldı! 600'den fazla kişi hastanelik oldu

Irak’ın Kerbela ve Necef şehirleri arasındaki güzergahta bulunan bir su arıtma istasyonunda klor gazı sızıntısı meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde yüzlerce hacı adayının yoğun olarak bulunduğu bölgede paniğe yol açtı.

621 KİŞİ ZEHİRLENME BELİRTİLERİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Irak Sağlık Bakanlığı, sızıntı nedeniyle 621 kişinin asfiksi vakası olarak kayda geçtiğini açıkladı. Açıklamada, “Hepsi gerekli bakımı aldı ve hastaneden sağlıklı bir şekilde ayrıldı” bilgisi paylaşıldı.

ERBAİN ÖNCESİ YOĞUN ZİYARET DÖNEMİ

Olay, milyonlarca Müslüman’ın Abbas’ın türbelerini ziyaret ettiği Erbain öncesinde yaşandı. Ziyaretçilere eşlik eden güvenlik güçleri, sızıntının Kerbela-Necef yolundaki bir su istasyonundan kaynaklandığını kaydetti.

Geçen ay doğudaki Kut kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 60’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.