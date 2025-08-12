Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Irak ve Suriye'den geldi, bir ilçemizi çembere aldı! Film karelerini aratmıyor

Irak ve Suriye'den geldi, bir ilçemizi çembere aldı! Film karelerini aratmıyor

- Güncelleme:
Irak ve Suriye&#039;den geldi, bir ilçemizi çembere aldı! Film karelerini aratmıyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, Irak ve Suriye üzerinden gelen yoğun bir toz bulutunun etkisi altına girdi. Ortaya film karelerini aratmayan görüntüler çıkarken, söz konusu toz bulutu ilçe sakinlerinin hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü.

Irak ve Suriye'den gelen toz bulutları, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 gündür etkisini sürdürüyor.

Toz bulutu, ilçe sakinlerinin hayatını olumsuz yönde etkiliyor.

Irak ve Suriye'den geldi, bir ilçemizi çembere aldı! Film karelerini aratmıyor - 1. Resim

Yoğun rüzgarla Yüksekova'yı adeta bir toz perdesine hapseden durum, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü.

Irak ve Suriye'den geldi, bir ilçemizi çembere aldı! Film karelerini aratmıyor - 2. Resim

"GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE KADAR DÜŞTÜ"

Özellikle öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran toz fırtınası, ilçe merkezinde görüş mesafesini ciddi şekilde kısıtladı. Vatandaşlar, işi olmadığı sürece dışarı çıkmamayı tercih ederken, bölge sakinleri uzun zamandır böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirtiyor.

Hakan Göre adlı bir vatandaş, "Uzun yıllardır memleketi bu halde görmedim. Bu toz bulutunun Irak ve Suriye tarafından geldiği söyleniyor. Rüzgarın ve olumsuz hava şartlarından dolayı Yüksekova'yı etkisi altına almış durumda. Bir de yağmur yağarsa emin olun her yer çamura bürünecek. Bu da ayrı bir sıkıntı" diyerek endişelerini dile getirdi.

Irak ve Suriye'den geldi, bir ilçemizi çembere aldı! Film karelerini aratmıyor - 3. Resim

Sıcak havaların ardından aniden bastıran toz bulutu, bölgede muhtemel bir yağmur durumunda yaşanabilecek çamur sorununu da gündeme getiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

