İsrail Lübnan'a bomba yağdırdı! Suriyeli işçilerden ölü ve yaralılar var

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail’in düzenlediği saldırıda Wadi el-Asafir bölgesindeki taş ocaklarının yakınları hedef alındı. Saldırıda yaralanan üç Suriyeli işçi hastaneye kaldırılırken, Sağlık Bakanlığı daha sonra bir kişinin daha yaralandığını açıkladı.

LÜBNAN'DA BİR EV PATLATILDI

Ajans ayrıca, İsrail güçlerinin sınırı geçerek Meiss el-Cebel kasabasında bir evi patlattığını duyurdu.

Öte yandan İsrail’e ait insansız hava araçlarının (İHA) Dhayra kasabasına ve Ramieh’deki bir cenaze töreni sırasında ses bombaları attığı, ancak yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Güneyde Zahrani, Sur ve çevre köylerde yaşayan halk, gün boyunca alçak irtifada uçan İHA’ları gözlemledi.

ACIMASIZCA SALDIRDILAR

İsrail, 8 Ekim 2023’te Lübnan’a askeri operasyon başlatmış, çatışmalar Eylül 2024’te tam ölçekli savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

Kasım ayında sağlanan ateşkes kapsamında İsrail’in 26 Ocak’a kadar güney Lübnan’dan tamamen çekilmesi öngörülüyordu. Ancak Tel Aviv’in anlaşmaya uymaması üzerine süre 18 Şubat’a uzatıldı. Buna rağmen İsrail güçleri sınır hattında beş karakolda varlığını sürdürmeye devam ediyor.