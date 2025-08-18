Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dünyanın en büyük fonu İsrail’den resmen çekildi! 6 şirket kapı dışarı edilecek

Dünyanın en büyük fonu İsrail’den resmen çekildi! 6 şirket kapı dışarı edilecek

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünyanın en büyük fonu İsrail’den resmen çekildi! 6 şirket kapı dışarı edilecek
Norveç, İsrail, Fon, Yatırım, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Norveç'in 2 trilyon dolar büyüklüğündeki devlet varlık fonu Norges Bank Investment Management'ten Gazze kararı geldi.

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, İsrail yatırımlarına yönelik etik incelemenin ardından Batı Şeria ve Gazze ile bağlantılı altı şirketi portföyünden çıkarma kararı aldığını açıkladı.

ŞİRKETLERİN İSİMLERİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Yaklaşık 2 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip fon, hangi şirketlerin kapsam dışında bırakıldığına dair isim vermedi. Ancak elden çıkarma süreci tamamlandıktan sonra her bir şirketin neden portföyden çıkarıldığına ilişkin gerekçelerle birlikte kamuoyuna açıklanacak.

Fon, geçtiğimiz hafta da İsrail yatırımlarının bir kısmını yönetenüç dış varlık yöneticisiyle sözleşmelerini feshetmişti.

ETİK İNCELEME SONRASI KARAR

Karar, fonun İsrail ordusuna savaş uçaklarının bakımı da dahil olmak üzere hizmet sağlayan bir İsrailli jet motoru grubunda hisse sahibi olduğuna dair haberlerin ardından başlatılan acil inceleme sonrası geldi.

Fonun etik konseyi, İsrailli şirketlerin her çeyrek düzenli olarak incelenmeye devam edeceğini bildirdi.

YATIRIMLAR AZALIYOR

14 Ağustos itibarıyla fonun İsrail’de işlem gören 38 şirkete 19 milyar Norveç kronu (1,86 milyar dolar) yatırım yaptığı, bu rakamın 30 Haziran’dan bu yana 23 şirkette azalma gösterdiği kaydedildi. Altı şirketin daha elenmesiyle portföydeki İsrail bağlantılı şirket sayısının daha da düşeceği ifade edildi.

Haziran ayında Norveç Parlamentosu, fonun işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren tüm şirketlerden çekilmesi yönündeki öneriyi reddetmişti.

Kaynak: Dış Haberler

İş adamı Halit Yukay’dan hâlâ haber yok! Kıvanç Tatlıtuğ o bölgeyi işaret etti4 kişinin öldüğü kazadan kahreden detay! Son paylaşımı "Hiç istemesem de gidiyorum" olmuş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü saat markasından bir ırkçılık skandalı daha! Boykot çığ gibi büyüyor - DünyaÜnlü saat markasından bir ırkçılık skandalı daha!Filistin Başbakanı duyurdu! "Gazze’yi yönetecek komite geliyor" - DünyaGazze’yi yönetecek komite geliyor! Tarihi belli olduFransız basınında bomba iddia! "Erdoğan tek hamlesiyle İran’ı devre dışı bıraktı" - Dünya"Erdoğan tek hamlesiyle İran’ı devre dışı bıraktı"Petrol akışı kesildi! Ukrayna'dan Macaristan'a misilleme - DünyaPetrol akışı kesildi!Akıllara durgunluk veren olay! Günlerce şelalede mahsur kaldı - DünyaGünlerce şelalede mahsur kaldıİsrail’e Avrupa’da soğuk duş! İtalya'daki Bari fuarından kovuldu - DünyaNetanyahu çılgına döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...