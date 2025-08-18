İsrail’e Avrupa’da soğuk duş! İtalya'daki Bari fuarından kovuldu

İtalya’nın Bari kentinde 13-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Fiera del Levante fuarının organizatörleri, Belediye Başkanı Vito Leccese’nin çağrısı üzerine İsrail’in katılımını iptal etti.

BELEDİYE BAŞKANININ ÇAĞRISI BELİRLEYİCİ OLDU

İtalyan haber ajansı ANSA’nın aktardığına göre, fuar yönetimi, Bari Belediye Başkanı Vito Leccese’nin 1 Temmuz’da yaptığı çağrı sonrası kararı netleştirdi. Leccese, "İsrail’in Bari fuar bölgesindeki kurumsal ve ekonomik faaliyetlere katılmasına izin verilmemesi" yönünde talepte bulunmuştu.

"GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARA NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ"

Nuova Fiera del Levante organizasyon kurumu yaptığı açıklamada, "Filistin halkına karşı devam eden soykırımın acımasızlığına başından beri net bir mesafe koyduk" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Gazze’deki çocukların 2025 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi girişimine destek verildiği belirtildi. Organizasyon, bu girişimi "dünyanın her yerinde her çocuğun barış ve hayat hakkının tanınması için uluslararası topluma yapılan ahlaki bir çağrı" olarak tanımladı.