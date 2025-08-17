İsrail'de meydanlar, caddeler doldu taştı: 1 milyon insan sokağa çıktı

İsrail’de, hükümetin Gazze Şeridi’ni işgal planı yerine esir takası anlaşması imzalaması talebiyle düzenlenen genel grev ve protestolara 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bildirildi.

İsrailli esir ailelerinin oluşturduğu çatı platformundan yapılan açıklamada, Tel Aviv’deki “Rehineler Meydanı'ndaki” faaliyetlerin sona ermesinin, hareketin bittiği anlamına gelmediği vurgulanarak, Hamas’ın elindeki esirler serbest bırakılana kadar protesto ve eylemlere devam edileceği ifade edildi.

ÜLKEDE GENEL GREV VAR

Dün sabah, genel grev nedeniyle hayati tesisler ve büyük şirketler kapanmış, yüzlerce özel kurum, belediye ve kuruluş greve katılmıştı. İsrail medyası, grevin ülke genelinde ulaşımı aksattığını, özellikle tren seferlerinin durma noktasına gelmesiyle ciddi trafik sıkışıklıklarının yaşandığını aktardı.

"HÜKÜMETİN REHİNELERİ KURBAN ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Gösterilerde “Hükümetin rehineleri kurban etmesine izin vermeyeceğiz.” yazılı pankartlar taşınırken, Kanal 12 televizyonu Tel Aviv’deki merkezi mitinge on binlerce kişinin katıldığını duyurdu. Göstericiler, “ateşkes pahasına bile olsa” esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir takas anlaşması taleplerini yineledi.

ESİR AİLELERİ NETANYAHU'YU İSTEMİYOR

Muhalefet ve esir aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu, iktidarda kalma ısrarı ve koalisyonu feshetmeyi reddetmesi nedeniyle Hamas ile müzakereleri sabote etmekle suçluyor. Hamas ise defalarca, “savaşın sona ermesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden çekilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirleri toplu halde serbest bırakmaya hazır” olduğunu açıklamıştı.

Tel Aviv yönetimi, Gazze’de 20’si hayatta olmak üzere 50 İsrailli esirin bulunduğunu tahmin ediyor. Öte yandan insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde 10 bin 800’den fazla Filistinli açlık, işkence ve tıbbi ihmal nedeniyle ağır koşullarda tutuluyor, yüzlercesi ise hayatını kaybetti.

İsrail’in ABD desteğiyle 7 Ekim 2023’ten bu yana yürüttüğü saldırılar, Uluslararası Adalet Divanı’nın tüm uyarılarına rağmen katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme ile devam ediyor. Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 61 bin 944 Filistinli öldü, 155 bin 886 kişi yaralandı. Ayrıca 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edilmiş durumda. Kıtlık nedeniyle de 251 kişi (108’i çocuk) hayatını kaybetti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİ

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesi kararı almıştı. İsrailli esir aileleri, Gazze kentinin işgal kararına tepki göstererek halka genel greve katılma çağrısında bulunmuştu.