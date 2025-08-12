Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Norveç varlık fonundan 'Gazze' kararı! Yatırımlar durdu, tüm İsrailli şirketlerle sözleşmeyi feshetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Norveç varlık fonu, dış portföy yöneticileri tarafından yönetilen tüm İsrail şirketlerindeki yatırımlarını iç yönetime devretme ve bu yöneticilerle olan sözleşmeleri de feshetme kararı aldığını duyurdu

Norveç'in 2 trilyon dolar büyüklüğündeki devlet varlık fonu Norges Bank Investment Management'ten Gazze kararı geldi. Fon, İsrailli şirketlerdeki yatırımlarından çıktı ve tüm dış portföy yöneticileriyle olan sözleşmelerini feshetme kararı aldı.

İSRAİLLİ ŞİRKETLER MERCEK ALTINDA

Fondan yapılan açıklamada, Maliye Bakanlığı'nın fonun yönetim yetkisinin uygulanması, İsrail şirketlerindeki yatırımları ve gerekli gördüğü yeni önlemleri önermesi için bir inceleme yapmasını talep ettiği belirtildi.

Bu incelemenin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, 30 Haziran itibarıyla fonun 61 İsrail şirketinde yatırımı bulunduğu ve bu şirketlerden 11'inin Maliye Bakanlığı'nın hisse senedi gösterge endeksinde yer almadığı bilgisi paylaşıldı.

YATIRIMLAR DURDU, SÖZLEŞMELER FESHEDİLDİ

Açıklamada, geçen hafta itibarıyla fonun aldığı kararlara işaret edilerek, "Söz konusu hisse senedi gösterge endeksinde yer almayan tüm İsrail şirketlerindeki yatırımlar en kısa sürede satılacak. Dış portföy yöneticileri tarafından yönetilen tüm İsrail şirketlerindeki yatırımlar iç yönetime devredilecek ve dahili olarak yönetilecek. İsrail'deki dış yöneticilerle olan sözleşmelerimizi feshediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YATIRIM YAPMAYACAĞIZ

Sonuç olarak fonun İsrail'deki yatırımlarının hisse senedi gösterge endeksindeki şirketlerle sınırlı olacağı belirtilen açıklamada, "Ancak, endeksteki tüm İsrailli şirketlere yatırım yapmayacağız. Son günlerimizi endekste yer almayan İsrailli şirketlerdeki yatırımlarımızı satmakla geçirdik ve bu pozisyonlardan tamamen çıktık." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Norges Bank Investment Management Üst Yöneticisi (CEO) Nicolai Tangen, bu önlemlerin olağanüstü koşullara bir cevap olarak alındığını dile getirerek, "Gazze'deki durum ciddi bir insani kriz. Savaş halindeki bir ülkede faaliyet gösteren şirketlerde yatırımımız var ve Batı Şeria ve Gazze'deki koşullar son dönemde kötüleşti. Buna karşılık, gerekli inceleme süreçlerimizi daha da güçlendireceğiz. Aldığımız önlemler, bu piyasadaki yatırımlarımızın yönetimini kolaylaştıracak, bizim ve Etik Konsey'in izlediği şirket sayısını azaltacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
