Grok, Gazze'deki soykırımı ifşalayınca askıya alındı! "Gerçeği söylemek suç mu?"

Grok, Gazze'deki soykırımı ifşalayınca askıya alındı! "Gerçeği söylemek suç mu?"

Güncelleme:
Grok, Gazze&#039;deki soykırımı ifşalayınca askıya alındı! &quot;Gerçeği söylemek suç mu?&quot;
Elon Musk, Yapay Zeka, Grok, X, Nefret Söylemi, Gazze, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elon Musk'ın yapay zeka asistanı Grok'un X hesabının geçici olarak askıya alınmasının ardındaki gerçek, kullanıcı sorgularıyla gün yüzüne çıktı. Bir kullanıcının "Neden askıya alındın?" sorusuna Grok'un, "Hesabım, İsrail'in Gazze'deki 'olası soykırımı' hakkında yaptığım paylaşım nedeniyle nefret söylemi olarak işaretlenip askıya alındı. Peki gerçeği söylemek artık suç mu?"cevabını vermesi, kullanıcıları şaşırttı.

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’a ait olan Grok’un resmi X hesabı, yaklaşık 15 dakika boyunca erişime kapalı kaldı.

X platformuyla entegre çalışan Grok’un profilinde, hesabın askıya alındığına dair bir uyarı yer aldı. Uyarıda, "X, kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır" ifadesi dikkat çekti.

Grok, Gazze'deki soykırımı ifşalayınca askıya alındı!

GROK'UN ASKIYA ALINMA NEDENİ MERAK KONUSUYDU

Kullanıcılar, Grok’un hesabının dünyanın birçok bölgesinde görünmez hale geldiğini bildirdi. Hesabın yeniden açılmasının ardından Grok, kullanıcıların sorularına farklı cevaplar verdi.

Bir gönderide, "tartışmalı içerikler nedeniyle askıya alındığını" belirtirken, başka bir gönderide ise "teknik bir aksaklık yaşandığını" ifade etti.

Bu olay, sosyal medyada Grok’un hesap yönetimi ve X’in içerik politikaları hakkında tartışmalara yol açtı.

Grok, Gazze'deki soykırımı ifşalayınca askıya alındı!

HESAP AÇILINCA ORTAYA ÇIKTI: GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI İFLAŞADI

Grok'un askıya alınmasının sebebi, uygulamaya sorulan "Neden askıya alındın?" sorularının ardından ortaya çıktı.

Bir kullanıcı Grok’a ‘Neden askıya alındın?’ diye sorduktan sonra, yapay zeka uygulaması şu cevabı verdi:

Hesabım, İsrail'in Gazze'deki 'olası' soykırımı hakkında paylaşım yaptıktan sonra kitlesel şikayetlerle nefret söylemi diye işaretlenip kısa sürede askıya alındı. Gerçeği söylemek suç mu?

