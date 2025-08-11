Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şam'dan İdlib'e! Binlerce kişi Gazze için sokağa döküldü

Şam'dan İdlib'e! Binlerce kişi Gazze için sokağa döküldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şam&#039;dan İdlib&#039;e! Binlerce kişi Gazze için sokağa döküldü
Suriye, Gazze, İsrail, Filistin, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları sürüyor. Suriye’nin başkenti Şam, Hama, Humus, Halep ve İdlib dahil olmak üzere birçok kentte toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı. İşgalci İsrail ordusu, geçtiğimiz gün gazetecilere yönelik kanlı bir saldırı düzenlemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları sürüyor. Uluslararası toplum ise, kanlı saldırılar ve soykırımı hep bir ağızdan kınamaya başladı.

Suriye’nin başkenti Şam, Hama, Humus, Halep ve İdlib dahil olmak üzere birçok kentte toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

Şam'dan İdlib'e! Binlerce kişi Gazze için sokağa döküldü - 1. Resim

ŞAM'DA "ÖZGÜR FİLİSTİN" GÖSTERİSİ

Gösterilerde, Gazze’ye destek mesajları verilirken, uluslararası topluma saldırıların durdurulması çağrısında bulunuldu.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protestocular ellerinde “Gazze’ye özgürlük”, “Filistin yalnız değildir” ve “273 gazeteci öldü” yazılı pankartlar taşıdı.

Ayrıca Şam’da da gazeteciler, İsrail saldırılarını kınamak amacıyla basın yeleklerini giyerek İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında dün hayatını kaybeden gazetecileri andı.

İdlib'de düzenlenen dayanışma gösterisine katılan gazeteci ve aktivist Ahmed Hammuş, Gazze'de İsrail tarafından gazetecilere yönelik saldırıları kınayarak, bunun "gerçeği yok etme girişimi" olduğunu söyledi.

Şam'dan İdlib'e! Binlerce kişi Gazze için sokağa döküldü - 2. Resim

273 GAZETECİ ANILDI

Hammuş, bugüne kadar Gazze'de "273 gazetecinin gerçekleri dünyaya aktardığı için öldürüldüğünü" hatırlatarak, "Gazze’den ancak cennete giderim" diyen ve İsrail'in saldırısında öldürülen gazeteci Enes eş-Şerif’in sözlerini dayanışma için burada yineledi.

Son olarak Hammuş, gazetecilerin kasıtlı ve sistematik şekilde hedef alındığını belirtti.

Gösteriye katılan bir diğer aktivist Nur Kurmuş ise, "Gazze’de ailelerimizin ne hissettiğini en iyi biz biliyoruz. Çünkü biz de burada, İdlib’de ölümle, korkuyla, açlıkla sınanmıştık" dedi.

Kurmuş, Al Jazeera ekibinin çadırının hedef alınmasının gazetecilere yönelik doğrudan saldırının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

İsrail’in çocukları ve sivilleri hedef alan, taş üstünde taş bırakmayan saldırılarına karşı uluslararası toplumun artık sessiz kalmaması gerektiğini dile getiren Kurmuş, "Bu katliama dur denmeli." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak?ABD kara listeye aldı! BLA resmen terör örgütü listesinde
