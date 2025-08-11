İsrail gazetecilere saldırdı! Ekibin hepsini öldürdüler

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki acımasız saldırıları sürüyor.

Şifa Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, hastane yakınlarında gazetecilerin olduğu çadırı hedef aldı.

Saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman hayatını kaybetti.

ÖLDÜRÜLEN GAZETESİ SAYISI 237'YE ÇIKTI

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamayla Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü kabul etti.

Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edildi.

İsrail’in 2023 sonlarından bu yana öldürdüğü gazeteci sayısı 237’ye çıktı.