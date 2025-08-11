Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail gazetecilere saldırdı! Ekibin hepsini öldürdüler

İsrail gazetecilere saldırdı! Ekibin hepsini öldürdüler

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail gazetecilere saldırdı! Ekibin hepsini öldürdüler
İsrail, Gazze, Gazeteci, Saldırı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda bölgede bulunan Al-Jazeera ekibinin tamamının öldürüldüğü bildirildi. İsrail’in 2023 sonlarından bu yana öldürdüğü gazeteci sayısı 237’ye çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki acımasız saldırıları sürüyor.

Şifa Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, hastane yakınlarında gazetecilerin olduğu çadırı hedef aldı.

Saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman hayatını kaybetti.

İsrail gazetecilere saldırdı! Ekibin hepsini öldürdüler - 1. Resim

ÖLDÜRÜLEN GAZETESİ SAYISI 237'YE ÇIKTI

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamayla Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü kabul etti.

Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edildi.

İsrail’in 2023 sonlarından bu yana öldürdüğü gazeteci sayısı 237’ye çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Deprem sonrası İstanbul'da kriz masası kurulduO tarihten sonra büyük bir deprem bekleniyordu! Jeoloji Mühendisi'nden 6.1'lik sarsıntı için çarpıcı yorum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aşırı sıcaklar altyapıyı vurdu! Lübnan'da elektrikler kesildi - DünyaAşırı sıcaklar altyapıyı vurdu! Lübnan'da elektrikler kesildTrump Washington DC’deki evsizlere ve suçlulara savaş açtı: "Hazırlıklı olun, her şey çok hızlı olacak" - DünyaTrump Washington DC’de savaş açtıTürkiye’den Maldivler’e Harpoon gücü! TCG Volkan dünya sahnesine çıktı - DünyaTürkiye’den Maldivler’e Harpoon gücü!"Putin-Zelenskiy görüşmesi verimsiz olacak!" ABD'den Rusya'ya 'öncelikli zirve' tepkisi - Dünya"Putin-Zelenskiy görüşmesi verimsiz olacak!"Netanyahu, Gazze'de ateşkes için şartlarını açıkladı! - DünyaNetanyahu'dan ateşkes açıklaması!Pakistan’dan Hindistan’a nükleer savaş tehdidi! "Baraj yapsın, 10 füze atarız" - DünyaPakistan’dan Hindistan’a nükleer savaş tehdidi
Sonraki Haber Yükleniyor...